В больницах остаются 83 пострадавших при теракте в "Крокусе"

По данным Минздрава Подмосковья, в медучреждениях Москвы и области еще находятся 83 пострадавших в результате теракта. Мэр Москвы Собянин, что ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян.

Минздрав Подмосковья сообщил, что, по данным на утро среды, 27 марта, в медучреждениях Москвы и области остается 83 пострадавших в результате кровопролитного теракта в "Крокус Сити Холле". Согласно обновленным спискам, опубликованным на сайте ведомства, в графе "выписаны" числятся 40 человек. Всего в списке 123 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных больницах остаются на лечении 60 пострадавших при теракте в "Крокус", всего в московские медучреждения поступили 94 человека, 34 из них уже выписаны. В сообщении, выложенном в Telegram, Собянин отметил, что число пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза. "Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян", - подчеркнул он.

По словам мэра, в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле" участвовали почти 400 пожарных и спасателей и свыше 140 единиц пожарной техники. На место трагедии было направлено 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолета. В спасении пострадавших участвовали более 700 врачей и медсестер, усиливших работающие смены в больницах. Более 7700 человек сдали для пострадавших донорскую кровь.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек, еще 182 были ранены.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что после теракта в "Крокусе" были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Российские силовики, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, обвинили Украину в причастности к теракту.

Украина отрицает любую причастность к случившемуся. Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокусе".

Ответственность за нападение на подмосковный концертный зал взяла на себя в интернете террористическая группировка "ИГ - Вилаят Хорасан". Госдепартамент США со ссылкой на спецслужбы страны заявил, что считает это признание аутентичным.

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