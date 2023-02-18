В Болгарии найдены мертвыми в грузовике 18 беженцев

Грузовик с беженцами предположительно из Афганистана был обнаружен в окрестностях Софии. Оставшиеся в живых были срочно госпитализированы.

В Болгарии в брошенном грузовике обнаружены тела 18 умерших беженцев. Согласно предварительным данным, они задохнулись, сообщил представитель болгарской прокуратуры вечером в пятницу, 18 февраля. Прохожие обнаружили брошенный грузовик в 20 километрах от Софии и сообщили в полицию.

В грузовике находились 52 беженца, которые прятались за штабелями дров. По предварительной официальной информации, они были из Афганистана. По словам полиции, 18 беженцев умерли за 10-12 часов до того, как их тела были обнаружены. 34 оставшихся в живых были госпитализированы. Они насквозь промокли и замерзли и, по всей видимости, не ели уже несколько дней.

По некоторым данным, среди погибших - 6-7 летний ребенок, по другим - самой молодой жертвой был подросток. Контрабандисты, перевозившие беженцев, скрылись. Полиция задержала четырех подозреваемых граждан Болгарии.

Беженцы на болгарско-турецкой границе

Входящая в состав Евросоюза Болгария граничит на юге с Турцией. В последнее время число людей, пытающихся проникнуть в ЕС через эту границу, увеличилось. Болгария в связи с этим усилила контроль вдоль 234-километровой совместной границы, укрепленной колючей проволокой.

По данным МВД Болгарии, в минувшем году болгарские пограничники пресекли 164 тысячи попыток нелегального перехода границы. Годом ранее количество предотвращенных нелегальных переходов составляло 55 тысяч.

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