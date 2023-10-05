В Бишкеке силовики убили близкого к властям "вора в законе"

В столице Кыргызстана Бишкеке в ходе операции спецслужб был убит 49-летний криминальный авторитет и первый в стране "вор в законе" Камчибек Кольбаев, сообщает "Радио Свобода" в четверг, 5 октября.

Кольбаев был застрелен накануне в ресторане "Блондер Паб". По утверждению Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), он оказал вооруженное сопротивление во время спецоперации против преступных групп и был убит "ответным огнем на поражение".

Первый в стране "вор в законе"

Кольбаев, известный также как Коля Киргиз, был первым в Кыргызстане "вором в законе" - представителем высшей иерархии в преступном мире постсоветского пространства. В 2000 году Камчибек Кольбаев был осужден за покушение на убийство своего бывшего босса в преступной группировке и убийство еще двух человек.

Его приговорили к 25 годам лишения свободы, но после шести лет заключения он был освобожден и улетел в Россию. Специальная парламентская комиссия объявила по итогам расследования, что без предварительного сговора Минздрава, ГСИН, Генпрокуратуры, Государственной регистрационной службы и омбудсмена криминальный "авторитет" не смог бы покинуть Кыргызстан.

Новое уголовное дело и розыск США

В 2013 году Кольбаеву предъявили обвинение в организации преступного сообщества, незаконном хранении наркотических средств и оружия, применении насилия в отношении представителя власти, похищении человека, разбое, незаконном лишении свободы. Суды длились чуть больше года, а в мае 2014-го был его осудили на три года тюрьмы, хотя представитель прокуратуры просил 14 лет лишения свободы. Кольбаева регулярно связывали с высокопоставленными политиками Кыргызстана в контексте криминализации власти в стране.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году его внесли в черный список 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР. По данным Минфина США, "вор в законе" Кольбаев, который входит в международную преступную группировку "Братский круг", занимался взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью. США объявили награду в 5 млн долларов за сведения, которые позволят задержать Кольбаева.

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