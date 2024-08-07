  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПреступностьГермания

В Берлине врача подозревают в убийстве четырех пациенток

Екатерина Венкина
7 августа 2024 г.

По версии следствия, с 11 июня по 24 июля 39-летний врач паллиативной медицинской помощи мог убить четырех пожилых женщин. Его мотивы выясняются.

https://p.dw.com/p/4jCcv
Автомобиль экстренных служб в Берлине
Автомобиль экстренных служб в Берлине (фото из архива)Фото: Geisler-Fotopress/picture alliance

В Берлине 39-летний врач паллиативной медицинской помощи взят под стражу по подозрению в убийстве четырех пациенток, а также по одному пункту обвинения в совершенном поджоге и трем пунктам обвинения в попытке поджогов. Об этом в среду, 7 августа, сообщили полиция и прокуратура столицы ФРГ.

Мужчина подозревается в том, что с 11 июня по 24 июля убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу, а затем поджег их жилье, предположительно, чтобы скрыть преступления. 

Серия возможных убийств и поджогов

Так, следователи предполагают, что 11 июня врач убил 87-летнюю женщину на Ниметцштрассе в столичном районе Нойкельн, а затем поджег ее квартиру. После прибытия пожарной бригады сотрудникам службы спасения сначала удалось реанимировать женщину. Однако спустя некоторое время пенсионерка скончалась в больнице.

Позднее, 8 июля, медик, по версии правоохранителей, убил 76-летнюю женщину в квартире на улице Михаэль-Бонен-Ринг в Нойкельне. Последовавшая попытка поджечь квартиру не удалась, так как огонь, по всей видимости, самопроизвольно погас. Когда мужчина осознал это, он связался с родственником женщины и сообщил, что звонит в дверь ее квартиры, но никто не отвечает.

Неделю спустя, 15 июля, обвиняемый, как полагает следствие, убил 94-летнюю женщину в квартире на Зильберштайнштрассе в Нойкельне, а затем поджег ее кухню.

Спустя еще неделю, 24 июля, по всей видимости, была убита 72-летняя пенсионерка на улице Нойе Кругалле в районе Плентервальд, в ее квартире также произошел пожар.

Ущерб был нанесен и другим жильцам

Расследование взяли на себя вторая комиссия Управления уголовной полиции Берлина и прокуратура города. Во вторник, 6 августа, мужчина предстал перед судьей по делам содержания в предварительном заключении, передало агентство dpa. 

По его сведениям, жилье пенсионерок, в основном, находилось в многоквартирных домах, в связи с чем ущерб был нанесен и другим жильцам, некоторые из них получили травмы. 

Мотивы врача выясняются - как и способ совершения преступлений. 

В германском здравоохранении на протяжении многих лет ощущается острая нехватка кадров.

В конце апреля был вынесен приговор бывшему кардиологу клиники Charité в Берлине, который в 2021-22 годах убивал тяжелобольных пациентов в отделении интенсивной терапии, прибегая для этого к передозировке лекарств, напоминает агентство dpa.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экскаватор работает возле строящегося дома

Самые дефицитные специалисты в Германии

Самые дефицитные специалисты в Германии

В каких сферах на немецком рынке труда в настоящее время больше всего вакансий и где у иностранных специалистов наилучшие шансы устроиться на работу?
Образование12 июля 2017 г.11 фото
external

Почему в Германии исчезают больницы (04.01.2023)

Почему в Германии исчезают больницы (04.01.2023)

В 2022 году в Германии ежемесячно закрывалось в среднем по одной больнице. У лечебных учреждений не было иного выхода, чем прекратить работу. Местные жители возмущены.
Здоровье4 января 2023 г.02:44 мин.
Нильс Хёгель

Медбрат в ФРГ убил 85 пациентов: почему его долго не замечали?

Медбрат в ФРГ убил 85 пациентов: почему его долго не замечали?

Бывший медбрат немецких клиник в Ольденбурге и Дельменхорсте Нильс Хёгель признан виновным в убийстве 85 человек за пять лет. Как это могло произойти и почему его не разоблачили раньше?
Политика8 июня 2019 г.
Показать еще