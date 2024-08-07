В Берлине врача подозревают в убийстве четырех пациенток

По версии следствия, с 11 июня по 24 июля 39-летний врач паллиативной медицинской помощи мог убить четырех пожилых женщин. Его мотивы выясняются.

В Берлине 39-летний врач паллиативной медицинской помощи взят под стражу по подозрению в убийстве четырех пациенток, а также по одному пункту обвинения в совершенном поджоге и трем пунктам обвинения в попытке поджогов. Об этом в среду, 7 августа, сообщили полиция и прокуратура столицы ФРГ.

Мужчина подозревается в том, что с 11 июня по 24 июля убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу, а затем поджег их жилье, предположительно, чтобы скрыть преступления.

Серия возможных убийств и поджогов

Так, следователи предполагают, что 11 июня врач убил 87-летнюю женщину на Ниметцштрассе в столичном районе Нойкельн, а затем поджег ее квартиру. После прибытия пожарной бригады сотрудникам службы спасения сначала удалось реанимировать женщину. Однако спустя некоторое время пенсионерка скончалась в больнице.

Позднее, 8 июля, медик, по версии правоохранителей, убил 76-летнюю женщину в квартире на улице Михаэль-Бонен-Ринг в Нойкельне. Последовавшая попытка поджечь квартиру не удалась, так как огонь, по всей видимости, самопроизвольно погас. Когда мужчина осознал это, он связался с родственником женщины и сообщил, что звонит в дверь ее квартиры, но никто не отвечает.

Неделю спустя, 15 июля, обвиняемый, как полагает следствие, убил 94-летнюю женщину в квартире на Зильберштайнштрассе в Нойкельне, а затем поджег ее кухню.

Спустя еще неделю, 24 июля, по всей видимости, была убита 72-летняя пенсионерка на улице Нойе Кругалле в районе Плентервальд, в ее квартире также произошел пожар.

Ущерб был нанесен и другим жильцам

Расследование взяли на себя вторая комиссия Управления уголовной полиции Берлина и прокуратура города. Во вторник, 6 августа, мужчина предстал перед судьей по делам содержания в предварительном заключении, передало агентство dpa.

По его сведениям, жилье пенсионерок, в основном, находилось в многоквартирных домах, в связи с чем ущерб был нанесен и другим жильцам, некоторые из них получили травмы.

Мотивы врача выясняются - как и способ совершения преступлений.

В германском здравоохранении на протяжении многих лет ощущается острая нехватка кадров.

В конце апреля был вынесен приговор бывшему кардиологу клиники Charité в Берлине, который в 2021-22 годах убивал тяжелобольных пациентов в отделении интенсивной терапии, прибегая для этого к передозировке лекарств, напоминает агентство dpa.