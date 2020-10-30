Маскулинность? В Берлине разбираются, что значит быть мужчиной

Сколько мужественности допустимо в мужчине? Когда она становится токсичной? И где проходит водораздел между "мужским" и "женским"?

Экспозиция в берлинском выставочном зале Martin-Gropius-Bau, подготовленная совместно с лондонской арт-галереей Barbican, анализирует феномен маскулинности. Три сотни фото- и видеоработ отражают эволюцию представлений о мужском образе, знакомят с его восприятием в различных культурах, ставят под вопрос распространенные клише, провоцируя зрителя.

Классические качки, ранимые воины, стареющие мачо

Уже в концепции выставки под названием "Маскулинности. Освобождение посредством фотографии" ("Männlichkeiten. Befreiung durch Fotografie") заложен диалог между мужским и женским, приглашение поразмышлять над нормами, закрепленными в обществе. Крупным планом здесь представлены качки, ковбои, солдаты, джентельмены, отцы семейства и другие мужские архетипы. Вроде бы все понятно. Но рядом с накаченными кубиками...

Фотография талибов, опубликованная Томасом Дворжаком

... фотопортрет двух представителей движения "Талибан", нежно держащихся за руки на ярком фоне. Их глаза выразительно обведены. Немецкий фотограф Томас Дворжак (Thomas Dworzak) опубликовал этот и другие снимки в 2001 году, когда талибы готовились к отражению военной атаки США. То, что цепляет "западного" зрителя, в Афганистане - обычное явление. Берясь за руки, мужчины демонстирует дружбу и открытость, без романтического подтекста, а подводка для глаз - традиционный ритуал.

Мужчина - неутомимый воин, которому чужда слабость духа и тела? Фотограф Ади Нес запечатлел спящих солдат израильской армии - тихий, интимный момент.

Спящие солдаты на снимке израильского фотографа Ади Неса

Берлинская выставка не обходит стороной мужчин-политиков, тему власти, патриархальных структур. Фотосерия "Джентельмены" фотографа из Франкфурта Карен Кнорр (Karen Knorr) посвящена элитным частным клубам в Лондоне 1980-х. Ее работы отражают существовавшие тогда представления о социальных классах в британском обществе и о месте женщин, которым в такие клубы вход был воспрещен, несмотря на то, что в то время премьер-министром была "железная леди" Маргарет Тэтчер.

Кадры из жизни одного американского студенческого братства шокируют. Молодой человек испытывает приступ рвоты после традиционного обряда с чрезмерным употреблением алкоголя. Рядом - фотографии американских президентов, которые состояли в этом объединении.

Среди экспонатов - и серия работ скончавшейся в октябре фотохудожницы из Гамбурга Марианне Векс (Marianne Wex). В 1977 году она визуализировала мужской и женский язык тела - еще до того, как с мэнспредингом стали бороться с помощью хештегов и социальной рекламы.

На выставке зритель сталкивается и с работами, делающими очевидной ранимость мужской натуры, которая часто остается за рамками гендерных дискуссий. К сильным и в то же время трогательным моментам экспозиции можно отнести автопортреты Джона Копланса. На них - увядающее мужское тело с морщинистыми рукам и обвисшими мышцами.

Автопортреты Джона Копланса

Есть на выставке и меланхоличные фотографии одиноких пожилых мужчин, сделанные Ларри Салтаном. Или снимок игрока в американский футбол, который (без защитного шлема!) поражает своей почти детской хрупкостью.

В названии выставки слово "маскулинность" - во множественном числе. Неспроста. У маскулинности - много проявлений.

Смотрите также:

Нежные мужчины в скульптуре