Маскулинность? В Берлине разбираются, что значит быть мужчиной

Сколько мужчин, столько и проявлений маскулинности. Провокационная выставка в Берлине не только играет мышцами, но и показывает "женские" стороны мужской натуры.
Сколько мужественности допустимо в мужчине? Когда она становится токсичной? И где проходит водораздел между "мужским" и "женским"?
Экспозиция в берлинском выставочном зале Martin-Gropius-Bau, подготовленная совместно с лондонской арт-галереей Barbican, анализирует феномен маскулинности. Три сотни фото- и видеоработ отражают эволюцию представлений о мужском образе, знакомят с его восприятием в различных культурах, ставят под вопрос распространенные клише, провоцируя зрителя.
Уже в концепции выставки под названием "Маскулинности. Освобождение посредством фотографии" ("Männlichkeiten. Befreiung durch Fotografie") заложен диалог между мужским и женским, приглашение поразмышлять над нормами, закрепленными в обществе. Крупным планом здесь представлены качки, ковбои, солдаты, джентельмены, отцы семейства и другие мужские архетипы. Вроде бы все понятно. Но рядом с накаченными кубиками...
... фотопортрет двух представителей движения "Талибан", нежно держащихся за руки на ярком фоне. Их глаза выразительно обведены. Немецкий фотограф Томас Дворжак (Thomas Dworzak) опубликовал этот и другие снимки в 2001 году, когда талибы готовились к отражению военной атаки США. То, что цепляет "западного" зрителя, в Афганистане - обычное явление. Берясь за руки, мужчины демонстирует дружбу и открытость, без романтического подтекста, а подводка для глаз - традиционный ритуал.
Мужчина - неутомимый воин, которому чужда слабость духа и тела? Фотограф Ади Нес запечатлел спящих солдат израильской армии - тихий, интимный момент.
Берлинская выставка не обходит стороной мужчин-политиков, тему власти, патриархальных структур. Фотосерия "Джентельмены" фотографа из Франкфурта Карен Кнорр (Karen Knorr) посвящена элитным частным клубам в Лондоне 1980-х. Ее работы отражают существовавшие тогда представления о социальных классах в британском обществе и о месте женщин, которым в такие клубы вход был воспрещен, несмотря на то, что в то время премьер-министром была "железная леди" Маргарет Тэтчер.
Кадры из жизни одного американского студенческого братства шокируют. Молодой человек испытывает приступ рвоты после традиционного обряда с чрезмерным употреблением алкоголя. Рядом - фотографии американских президентов, которые состояли в этом объединении.
Среди экспонатов - и серия работ скончавшейся в октябре фотохудожницы из Гамбурга Марианне Векс (Marianne Wex). В 1977 году она визуализировала мужской и женский язык тела - еще до того, как с мэнспредингом стали бороться с помощью хештегов и социальной рекламы.
На выставке зритель сталкивается и с работами, делающими очевидной ранимость мужской натуры, которая часто остается за рамками гендерных дискуссий. К сильным и в то же время трогательным моментам экспозиции можно отнести автопортреты Джона Копланса. На них - увядающее мужское тело с морщинистыми рукам и обвисшими мышцами.
Есть на выставке и меланхоличные фотографии одиноких пожилых мужчин, сделанные Ларри Салтаном. Или снимок игрока в американский футбол, который (без защитного шлема!) поражает своей почти детской хрупкостью.
В названии выставки слово "маскулинность" - во множественном числе. Неспроста. У маскулинности - много проявлений.
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