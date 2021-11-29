В Берлине почтили память жертв Голодомора

В понедельник, 29 ноября, в Берлинском кафедральном соборе представители разных конфессий провели поминальную службу по погибшим во время Голодомора 1932-1933 годов. Панихида-реквием состоялась по инициативе посольства Украины в Германии.

Поминальную службу совершили апостольский экзарх Украинской греко-католической церкви в Германии и странах Скандинавии епископ Богдан Дзюрах, викарный епископ Берлинской архиепархии Римско-католической церкви Матиас Хайнрих (Matthias Heinrich) и настоятель берлинского храма Православной церкви Украины Олег Полянко. На мероприятии присутствовали около 150 человек.

Хор сотрудников МИД Германии и посольств иностранных государств (The Diplomatic Choir of Berlin) исполнил произведения Джузеппе Верди и Вольфганга Амадея Моцарта. Также прозвучали органные произведения Иоганна Себастиана Баха и Сезара Франко.

"Переживая эмоции, которые вызывают реквиемы Верди или Моцарта, можно всеми фибрами души почувствовать ту боль, которую испытывали украинцы в 1932-1933 годах, и передать ее, чтобы почувствовала Германия", - сказал в комментарии DW посол Украины в Германии Андрей Мельник.

После панихиды гости мероприятия зажгли свечи памяти.

Германия пока не признала Голодомор геноцидом

В октябре 2019 года петиционный комитет бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Петиция набрала тогда 73 тысячи подписей при необходимых 50 тысячах. Однако решение об этом до сих пор не принято.

Время до признания Голодомора геноцидом, по мнению Мельника, Украина может использовать в Германии для проведения просветительской работы.

28 ноября 2006 года Верховная рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине". В 2016 году украинский парламент утвердил обращение к государствам о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. С тех пор это сделали 16 стран.

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