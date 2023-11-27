В Бельгии закрылись около 30 школ из-за угроз о бомбах

Администрации школ в Брюсселе и Брабанте получили электронные письма с требованиями выкупа и угрозами взрывов. Учебные заведения проверяются правоохранительными органами.

Власти в Бельгии закрыли около 30 школ из-за угроз о бомбах. В результате данных мер в понедельник, 27 ноября, пострадали около 10 тысяч школьников из Брюсселя и провинции Фламандский Брабант , сообщает AFP со ссылкой на школьное ведомство WBE. По его данным, накануне вечером директора многих школ получили электронные письма с требованиями выкупа и угрозами взрывов в случае отказа их выполнить.

До конца дня будет сделана новая оценка ситуации

"Многие объекты уже проверены или проверяются в настоящее время. До конца дня будет проведена новая оценка ситуации", - сообщило WBE на своем сайте. Ведомство обосновало закрытие школ соблюдением строгих мер предосторожности.

В начале ноября в Валлонии были эвакуированы две школы из-за аналогичных угроз, взрывных устройств впоследствии обнаружено не было. Во Франции с начала учебного года в сентябре по середину ноября школами было получено около 800 таких сообщений, ни одна угроза не подтвердилась. Угрозы школам, аэропортам, а также туристическим объектам во Франции участились после исламистского нападения на учителя в Аррасе 13 октября.

В конце октября волна фейковых сообщений об угрозе взрывов в школах прокатилась также по Германии.

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