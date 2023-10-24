В школы ФРГ продолжают поступать сообщения об угрозе взрывов

Второй день подряд в немецких школах отменяются занятия из-за ложных сообщений об угрозах взрывов. Авторы рассылки неизвестны, ведется расследование.

В нескольких городах Германии во вторник, 24 октября, школьные занятия были вновь отменены из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов. По заявлениям полиции, во всех случая тревога оказалась ложной. В отношении неизвестных авторов рассылок начато расследование.

Уведомления поступали в школы Байройта и Регенсбурга (Бавария), Мёнхенгладбаха (Северный Рейн-Вестфалия) и Пульсница (Саксония). В Тюрингии помимо трех школ сообщения получили три радиостанции. По заявлениям полиции, опасных предметов нигде не найдено.

Сообщения поступали в школы и ранее

Ложные сообщения об угрозах взрывов стали появляться по всей Германии в понедельник, 23 октября. В этот день уроки сорвались по меньшей мере в 11 школах в разных федеральных землях. Полиция провела несколько крупных эвакуаций и проверок зданий, однако взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Кроме того, ложное сообщение о заложенной бомбе поступило в этот день в штаб-квартиру общественно-правовой телекомпании ZDF в Майнце. Свои рабочие места временно вынуждены были покинуть несколько сот сотрудников компании.

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