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В Беларуси задержали участников частной вечеринки

Сергей Куприков
31 декабря 2023 г.

Вечеринки Hentai Party в Минске проходят не в первый раз, однако только сейчас они привлекли внимание силовиков.

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Белорусский милиционер и патрульная машина (снимок из архива)
Белорусский милиционер (снимок из архива)Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

В Беларуси прошли массовые задержания организаторов и участников вечеринки Hentai Party в Минске, сообщил в воскресенье, 31 декабря, белорусский интернет-портал Zerkalo.io. Им дали от 3 до 15 суток.

"В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется. Кто пришел и там был - это их решение. Но, что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жо**и - вопросики. Пропаганда чего это?", - написал российско-белорусский пропагандист Константин Придыбайло.

Hentai Party - закрытая вечеринка с ограничением по возрасту

Вечеринка прошла 23 декабря в одном из минских клубов. Это было закрытое мероприятие со строгим возрастным ограничением. Такие встречи проводились не в первый раз, но в этот раз они привлекли внимание силовиков.

Как отмечает Zerkalo.io, задержания участников и организаторов Hentai Party начались после того, как в России разгорелся скандал по поводу вечеринки в стиле Almost Naked ("почти голые"), устроенной блогером Настей Ивлеевой в ночь на 21 декабря в Москве.

В настоящее время известно о девяти задержанных в Минске.

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Статья в издании "Зеркало"

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