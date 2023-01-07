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Фото: picture-alliance/ZB/J. Büttner
ПолитикаБеларусь

В Беларуси узаконено цифровое пиратство

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Новый закон допускает использование в Беларуси цифровых материалов без согласия иностранных правообладателей. Власти обосновали это "развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества".

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В Беларуси фактически узаконено цифровое пиратство. Новый закон, обнародованный на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, допускает использование в стране фильмов, музыки и компьютерных программ без согласия их правообладателей из "недружественных" стран. Документ также легализует ввоз в Беларусь товаров без разрешения их иностранных правообладателей - причем из любых, а не только "недружественных".

В тексте закона необходимость принятия такого решения объясняется "развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества" и "уменьшением критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров".

В статье об иностранных компьютерных программах, музыке, телепередачах и "аудиовизуальных произведениях" уточняется, что за их использование должно выплачиваться вознаграждение. В том случае, если роялти, зачисленное на счета патентного органа, не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги переходят в бюджет Беларуси.

Импорт без разрешения правообладателя

Согласно новому закону, подписанному руководителем Беларуси Александром Лукашенко еще 3 января, для того чтобы импорт товаров без санкции правообладателя не считался преступлением, достаточно его включения в перечень "существенно важных" для внутреннего рынка.

6 января в Беларуси был также обнародован республиканский закон об изъятии имущества иностранцев за "недружественные действия". Он позволяет властям Беларуси изымать деньги, ценные бумаги и имущественные права иностранных граждан и компаний.

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