В Беларуси новые правила для владельцев дач. Что изменится?

В последний раз белорусские власти меняли законодательство о загородных домах и участках 15 лет назад. Что побудило Лукашенко вернуться к этой теме и какие сюрпризы ждут дачников - у DW.

Белорусский правитель Александр Лукашенко подписал указ, регламентирующий деятельность садоводческих товариществ, которые объединяют владельцев дач и загородных домов. Документ, который вступит в силу через полгода, содержит немало новшеств. В частности садоводческие участки разрешат включать в состав населенных пунктов, а бесхозные земли могут отобрать по настоянию местных властей.

Кого коснется новый указ Лукашенко?

Официально считается, что в Беларуси созданы более 4,5 тысяч садоводческих товариществ, объединяющих свыше полумиллиона дачников. Эта статистика, как правило, не учитывает граждан, которые используют под дачи оставшиеся в наследство или купленные дома в сельской местности.

В Беларуси насчитывается свыше полумиллиона дачников Фото: Ales Petrowitsch/DW

Как сказано в комментарии пресс-службы Лукашенко к его указу, документ направлен на устранение накопившихся пробелов и противоречий в законодательстве, а также на упрощение решения многих вопросов в деятельности садоводческих товариществ. При этом новации оказались столь масштабными, что вместо внесения изменений в прежний вариант указа, действующий с 2008 года, было решено принять абсолютно новый документ.

По словам первого замминистра экономики Беларуси Юрия Чеботаря, во время разработки проекта указа изучалось общественное мнение и учитывались запросы тех, кто владеет дачными участками сейчас или намерен это сделать в ближайшей перспективе. "От принятия указа ожидаем прежде всего социальный эффект: он снимет очень много вопросов, которые имелись на местах со стороны членов садоводческих товариществ, их председателей, местных властей", - пояснил Чеботарь. И выразил уверенность, что нововведения позволят повысить интерес к владению собственностью на селе и членству в садоводческих товариществах.

Изменения повлияют на членские взносы и энергетику

По мнению разработчиков нового указа, ныне действующий документ вызывал много нареканий в части начисления и уплаты членских взносов в садоводческих товариществах. Среди дачников порой разгораются конфликты, когда владельцы нескольких участков платят ту же сумму взноса, что и хозяева единственного земельного надела. Теперь садоводческим товариществам предоставлено право самим принимать решения по таким вопросам на своих общих собраниях.

Садоводческие товарищества в РБ вскоре сами смогут решать вопрос членских взносов Фото: Ales Petrowitsch/DW

Другое важное изменение коснется энергетической инфраструктуры, которую теперь можно будет передать в собственность государства. Речь идет о ЛЭП и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе садоводческих товариществ. Правда, для этого придется выполнить ряд условий: сама инфраструктура должна быть в рабочем состоянии, а дачникам придется вынести счетчики учета электроэнергии из домов, чтобы к ним был доступ у сотрудников энергопредприятий.

Как отметил в беседе с DW владелец дачи возле Бреста Валерий, если по вопросу уплаты членских взносов компромисс внутри садоводческих товариществ возможен, то перспектива выноса электросчетчиков за пределы дома радует не всех. "Сейчас оплата за электричество - внутреннее дело самого товарищества, а кто и как использует энергию, часто остается секретом. Не каждый готов им делиться, - говорит Валерий. - К тому же у дачников, которые приезжают на участки редко, будут опасения, что счетчики вне дома окажутся приманкой для воров или просто хулиганов".

Местные власти смогут вмешиваться в дела дачников

Еще один ключевой момент, который появился в новом указе, касается усиления контроля за деятельностью садоводческих товариществ со стороны местных властей. Теперь те получили право требовать проведения внеочередного общего собрания и назначать председателя правления товарищества "в случае его длительного отсутствия".

Кроме того, указ предоставляет возможность органам власти изымать участки и недвижимость, которые посчитают бесхозными, если от них отказались собственники. Как уточнил замминистра экономики Чеботарь, такие садовые домики или имущество будут выставлять для продажи с аукциона.

По словам одного из юристов, который находится в Беларуси и прокомментировал DW эту новацию на условиях анонимности, у местных властей появится дополнительный рычаг воздействия на деятельность садоводческих товариществ.

"Я не исключаю, что под предлогом наведения порядка и повышения управляемости чиновники просто захотят избавиться от людей, которых заподозрят в нелояльности, - делится собеседник. - После 2020 года мы видим, как идет этот процесс на примере организаций и учреждений, зависящих от госорганов. Теперь такое вполне может произойти и с руководителями садоводческих товариществ, если власти ощутят их некие протестные настроения и излишнюю самостоятельность".

При желании дачные поселки присоединят к деревням

Разработчики указа ожидают, что многие дачники позитивно отнесутся к еще одному нововведению. Оно касается включения садоводческих товариществ в состав населенных пунктов либо образования собственного. Правда, как выясняется, такая возможность имеется и по действующему законодательству, а решение должно быть принято всеми членами товарищества единогласно.

Дачные поселки можно будет присоединять к деревням Фото: Ales Petrowitsch/DW

В любом случае это способно заинтересовать собственников дачных участков, расположенных вдали от крупных городов. "Конечно, если и все налоги, и тарифы на электроэнергию будут рассчитываться как для сельских жителей, то нам это будет очень выгодно", - не скрывает владелец дачи Валерий.

Он также позитивно оценил закрепленную указом норму, согласно которой раз в год местные власти обязаны будут бесплатно предоставлять информацию об имеющихся на территории садоводческого товарищества бесхозных участках. "Сейчас такие сведения не получишь из-за запрета передавать персональные данные, - посетовал Валерий. - Не знаю, как это будет работать по новому указу, но если сельские исполкомы станут раскрывать подобную информацию, то можно будет друзей и знакомых сагитирировать купить участок по соседству".

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