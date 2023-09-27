В Беларуси физлицам запретили дроны

В Беларуси с четверга, 28 сентября, вступил в силу запрет на ввоз, эксплуатацию и изготовление физическими лицами беспилотников, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на государственный таможенный комитет страны.

Новый запрет также не предусматривает возможность обратного ввоза в Беларусь физлицами дронов, вывезенных с территории страны до 28 сентября. Ввозить, изготавливать и пользоваться дронами теперь разрешено только организациям и индивидуальным предпринимателям "в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований".

Запрет дронов "для обеспечения безопасности"

Указ, запрещающий дроны физлицам, Александр Лукашенко подписал 25 сентября. Это было сделано для "обеспечения общественной безопасности" и "регламентирования порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования", сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Указ уже вступил в силу части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами, а в части хранения и оборота вступит в силу через шесть месяцев, отмечает "Интерфакс". За эти полгода владельцы могут передать свои дроны организациям или на хранение "в уполномоченную организацию", говорится в указе.

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