В Беларуси двое сотрудников издания "Наша Нива" вновь задержаны

Главный редактор белорусского интернет-издания "Наша Нива" Егор Мартинович и руководитель отдела рекламы Андрей Скурко в воскресенье, 18 июля, были взяты под стражу на три дня. Это произошло в день, когда они должны были выйти на свободу по окончании 10-дневного задержания. По словам следователя, теперь речь идет о новой статье Уголовного кодекса, отметило издание.

Главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей Нивой", Андрей Дынько, тоже не покинул следственный изолятор по истечении срока задержания. Причина этого неизвестна.

Сотрудники "Нашей Нивы" по-прежнему находятся в изоляторе в 1-м переулке Окрестина. По сведениям издания, им не дают матрасов и постельного белья, они вынуждены спать на полу в нарушение закона и правил внутреннего распорядка СИЗО.

Правозащитники признали четырех сотрудников "Нашей Нивы" политзаключенными

Мартинович, Скурко, Дынько и главный бухгалтер издания Ольга Ракович были задержаны 8 июля по делу, заведенному по уголовной статье об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В тот же день власти Беларуси ограничили доступ к сайту издания nn.by, а у ряда сотрудников "Нашей Нивы" прошли обыски. Белорусские правозащитники признали четырех задержанных политическими заключенными. Ракович вышла на свободу 16 июля.

У журналистов в Беларуси - 63 обыска за 10 дней

За последние 10 дней в Беларуси в редакциях СМИ и квартирах их сотрудников прошли 63 обыска, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По ее сведениям, с начала года в республике проведено уже 107 таких процедур в отношении журналистов.

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