 В Беларуси двое сотрудников издания ″Наша Нива″ вновь задержаны | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларуси двое сотрудников издания "Наша Нива" вновь задержаны

Сотрудники "Нашей Нивы" Егор Мартинович и Андрей Скурко должны были покинуть СИЗО на Окрестина после 10 суток задержания, но были взяты под стражу на 3 дня по иной статье УК Беларуси.

Силуэт человека в дверном проеме

Главный редактор белорусского интернет-издания "Наша Нива" Егор Мартинович и руководитель отдела рекламы Андрей Скурко в воскресенье, 18 июля, были взяты под стражу на три дня. Это произошло в день, когда они должны были выйти на свободу по окончании 10-дневного задержания. По словам следователя, теперь речь идет о новой статье Уголовного кодекса, отметило издание.

Главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей Нивой", Андрей Дынько, тоже не покинул следственный изолятор по истечении срока задержания. Причина этого неизвестна.

Сотрудники "Нашей Нивы" по-прежнему находятся в изоляторе в 1-м переулке Окрестина. По сведениям издания, им не дают матрасов и постельного белья, они вынуждены спать на полу в нарушение закона и правил внутреннего распорядка СИЗО.

Правозащитники признали четырех сотрудников "Нашей Нивы" политзаключенными

Мартинович, Скурко, Дынько и главный бухгалтер издания Ольга Ракович были задержаны 8 июля по делу, заведенному по уголовной статье об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В тот же день власти Беларуси ограничили доступ к сайту издания nn.by, а у ряда сотрудников "Нашей Нивы" прошли обыски. Белорусские правозащитники признали четырех задержанных политическими заключенными. Ракович вышла на свободу 16 июля.

У журналистов в Беларуси - 63 обыска за 10 дней

За последние 10 дней в Беларуси в редакциях СМИ и квартирах их сотрудников прошли 63 обыска, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По ее сведениям, с начала года в республике проведено уже 107 таких процедур в отношении журналистов.

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 11:30

Саша Романова: Независимые СМИ Беларуси закатывают в асфальт

Контекст

Заложники в политическом торге. Что происходит с изданием "Наша нива"

Белорусское интернет-издание "Наша нива", которое разгромлено властями и сотрудники которого находятся за решеткой, планирует начать работу из-за рубежа. Подробности - в материале DW.  

"Цель - уничтожение элиты": в Беларуси начался разгром НКО

Свыше 50 обысков в офисах и домах правозащитников и активистов прошли в Беларуси 14 июля, 20 человек были задержаны или доставлены на допрос. DW о том, чем вызваны репрессии, и как они повлияют на гражданское общество.  

Как политические преследования порой меняют жизнь белорусов к лучшему

Увольнение или преследование по политическим мотивам - всегда стресс для тех, кто им подвергся. Но зачастую это еще и новые возможности. Несколько таких историй из Беларуси - у DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Креативный протест против Лукашенко. Европа в фокусе (17.07.2021)  

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам? | Ток-шоу DW "В самую точку"  

Также по теме

Journalisten und Direktorin des weißrussischen Portals Nascha Niwa Anastasija Rowdo.

Заложники в политическом торге. Что происходит с изданием "Наша нива" 14.07.2021

Белорусское интернет-издание "Наша нива", которое разгромлено властями и сотрудники которого находятся за решеткой, планирует начать работу из-за рубежа. Подробности - в материале DW.

oppositional newspaper Nasha Niva , Minsk, Byelarus Belarus, 10.2011, Minsk. Redaktion der oppositionellen Wochenzeitung Nascha Niwa . Editorial office of the oppostional weekly Nasha Niva . oppositional Newspaper Nasha Niva Minsk Belarus 10 2011 Minsk Editors the Opponents Weekly Nasha Niwa Editorial Office of The Weekly Nasha Niva

В Беларуси ряд сотрудников издания "Наша Нива" признали политзаключенными 13.07.2021

Власти Беларуси заблокировали сайт издания "Наша Нива" и задержали четырех его сотрудников, включая главреда. Белорусские правозащитники считают задержанных политзаключенными.

25/03/2021 Police patrol a street to prevent a rally commemorating the founding of Belarus' 1918 proclamation of independence from Russia, in Minsk, Belarus, Thursday, March 25, 2021. Belarusian opposition have urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Десятки журналистов в Беларуси подверглись обыскам 09.07.2021

Белорусские силовики второй день подряд обыскивают редакции и журналистов в разных регионах страны. Одни сотрудники СМИ проходят по делу о массовых беспорядках, другие - о терроризме.

Реклама

Самые читаемые

Наводнение в Германии: как немцы справляются с катастрофой века  

"Будто после войны": как в немецких городах пережили наводнение века  

Белорусский протест одним кадром: как снимался фильм "Minsk"  