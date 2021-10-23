 В Баварии прошел чемпионат бородачей (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.10.2021

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По Германии

В Баварии прошел чемпионат бородачей (фото)

В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран.

Bart-Olympiade und Deutsche Meisterschaft der Bärte

Эгинг-ам-Зе • Каждый год в Баварии проходят сразу два крупных соревнования среди бородачей - первенство Германии и Олимпиада. Только посмотрите на эти бороды!

Соревнования бородачей в Баварии

Участие возможно в 19 категориях. Среди них - "Дали", "Под кайзера", "Мушкетер", "Окладистая борода", "Борода Верди".

Соревнования бородачей в Баварии

В этот раз Бавария приняла участников из Италии, Нидерландов, Израиля, Швейцарии и других стран.

Соревнования бородачей в Баварии

Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки.

Соревнования бородачей в Баварии

Кристиан Фейхт (Christian Feicht) - победитель в номинации "Свободный стиль".

На соревнования прошлых лет можно посмотреть здесь:

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    Немецкие бородачи - 2016

    Вольфганг Фюрс (Wolfgang Führs)

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    Немецкие бородачи - 2016

    Карлхайнц Хилле (Karlheinz Hille)

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    Немецкие бородачи - 2016

    Бенни Райнхольд (Benny Reinhold)

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    Немецкие бородачи - 2016

    Луц Гизе (Lutz Giese)

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    Немецкие бородачи - 2016

    Герхард Кнапп (Gerhard Knapp)

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    Немецкие бородачи - 2016

    Дитер Безух (Dieter Besuch)

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    Немецкие бородачи - 2016

    Карло Брузадин (Carlo Brusadin)

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    Немецкие бородачи - 2016

    Херве Дибольт (Herve Diebolt) и Юрген Буркхардт (Jürgen Burkhardt)

    Автор: Максим Нелюбин


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