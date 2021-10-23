В Баварии прошел чемпионат бородачей (фото)

Эгинг-ам-Зе • Каждый год в Баварии проходят сразу два крупных соревнования среди бородачей - первенство Германии и Олимпиада. Только посмотрите на эти бороды!

Участие возможно в 19 категориях. Среди них - "Дали", "Под кайзера", "Мушкетер", "Окладистая борода", "Борода Верди".

В этот раз Бавария приняла участников из Италии, Нидерландов, Израиля, Швейцарии и других стран.

Главный критерий - ухоженность бороды. Жюри обращает внимание на ровные кончики и оригинальность стрижки.

Кристиан Фейхт (Christian Feicht) - победитель в номинации "Свободный стиль".

На соревнования прошлых лет можно посмотреть здесь: