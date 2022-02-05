 В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 05.02.2022

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Европа

В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19

15 февраля все непривитые жители Австрии получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Тем, кто не привьется в течение месяца после этого, грозят высокие штрафы.

Полиция в Австрии проверяет наличие прививки от коронавируса у покупательницы одного из магазинов в Вене

Полиция в Австрии проверяет наличие прививки от коронавируса

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса вступил в силу в Австрии в субботу, 5 февраля. Соответствующий закон, одобренный парламентом, был подписан накануне президентом республики и федеральнгым канцлером. Для тех, кто, не имея на то медицинских показаний, отказывается делать прививку от коронавируса, закон предусматривает крупные денежные штрафы - до 3600 евро.

Планируется, что 15 февраля все не привитые от коронавируса жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Если по прошествии месяца после этого прививка так и не будет сделана, последует штраф.

Как в Австрии относятся к обязательной вакцинации от COVID-19

Среди населения Австрии отношение к введению обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса противоречивое. Сторонники этой меры заявляют, что таким образом они проявляют солидарность с обществом. Между тем десятки тысяч противников обязательной вакцинации от коронавируса на протяжении последних нескольких недель регулярно выходят на улицы городов страны с протестами.

Эксперты ожидают, что к середине марта, то есть к сроку, когда начнут выписывать первые штрафы, около миллиона жителей Австрии, население которой составляет 9 млн человек, по-прежнему не будут вакцинированы от коронавируса. По данным газеты Berliner Morgenpost, австрийское правительство рассчитывает, что в связи с отказом граждан прививаться и платить штрафы судам разных инстанций придется обработать около 133 тысяч дел. Это может обойтись федеральному бюджету в 112,5 млн евро.

Ситуация с коронавирусом в Австрии

Полностью привитыми от COVID-19 в Австрии считаются 6,74 млн человек. Это 75,5 процента населения страны. По данным портала Worlometer, публикующего статистику о распространении коронавируса в мире, в Австрии с начала пандемии было выявлено 1 855 578 заражений. 1 535 587 пациентов выздоровели, 14 103 - скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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    Автор: Андрей Гурков


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Протесты против ковидных ограничений: насколько радикальны антиваксеры? DW Новости (20.12.2021)

 

Контекст

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В Австрии прошли массовые протесты против антиковидных мер

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Аудио- и видеофайлы по теме

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Обязательная вакцинация в Германии: пока только для медиков (10.12.2021)  

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