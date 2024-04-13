В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре

В австралийском Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей переполненного торгового центра Westfield в районе Бонди-Джанкшен , сообщили СМИ Австралии в субботу, 13 апреля. По последним данным, погибли как минимум пять человек, еще восемь госпитализированы, в том числе 9-месячный ребенок.

Экстренные службы были вызваны в Westfield Bondi Junction около 16.00 по местному времени (около 09.00 мск) после получения информации о нанесении ножевых ранений нескольким людям. Медиакомпания ABC сообщает, что некоторые покупатели в первые минуты заперлись в магазинах и подсобных помещениях. По словам одного из покупателей, который был в ТЦ вместе со своими детьми, он услышал два выстрела, после чего все побежали.

Предположительно, нападавших было двое, одного застрелили полицейские, второй разыскивается, рассказал представитель службы скорой помощи. Мотивы действий злоумышленников неизвестны, правоохранительные органы Австралии проверяют их на возможную связь с радикальными исламистами.