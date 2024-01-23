  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПреступностьАвстралия

Австралия ввела санкции в отношении россиянина за кибератаку

Павел Мыльников
23 января 2024 г.

Канберра установила связь Александра Ермакова со взломом базы страховой компании Medibank. Киберпреступники выложили часть похищенных данных в даркнет после отказа страховщиков заплатить выкуп.

https://p.dw.com/p/4bZSJ
Клавиатура ноутбука
Расследование кибератаки на Medibank шло несколько месяцевФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Австралия ввела санкции в отношении гражданина России Александра Ермакова за его причастность к взлому баз данных одной из крупнейших частных страховых компаний страны Medibank. Речь идет об адресных финансовых штрафных мерах и запрете на поездки, пояснила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во вторник, 23 января. Кроме того, любое использование активов, принадлежащих Ермакову, в том числе посредством криптовалютных кошельков, будет квалифицировано как уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до 10 лет и крупными штрафами.

Кибератаки на Австралию и ее народ повлекут за собой последствия, добавила Вонг. Канберра продолжит работать с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить привлечение киберпреступников к ответственности, заявил министр обороны Ричард Марлес. "Взлом Medibank показал, с какими людьми мы имеем дело: мерзавцами и трусами, которые прячутся за технологиями", - отметила министр по вопросам кибербезопасности Клэр О'Нил. Установить причастность Ермакова удалось в ходе многомесячного расследования федеральной полиции Австралии и разведслужбы страны вместе с международными партнерами.

О хакерской атаке на компанию Medibank стало известно осенью 2022 года. Из базы данных было украдено 9,7 миллиона записей, в том числе имена клиентов, даты рождения и конфиденциальная медицинская информация. После отказа страховой компании заплатить выкуп в размере нескольких миллионов австралийских долларов некоторые из похищенных сведений были размещены в даркнете.

Смотрите также:

Кто стоит за атакой на трубопровод США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Хакер за компьютером

Как хакеры участвуют в войне РФ против Украины и при чем здесь ФРГ

Как хакеры участвуют в войне РФ против Украины и при чем здесь ФРГ

Война России против Украины ведется не только обычным оружием, но и в цифровом формате. Ее последствия могут затронуть каждого. Немецкие спецслужбы предупреждают, что Германия тоже находится под ударом.
Политика11 мая 2022 г.
Арена боевых действий - киберпространство? Военнослужащий бундесвера перед компьютером (фото из архива)

Почему российские хакеры не боятся Германии

Почему российские хакеры не боятся Германии

Что бывает, когда хакеры атакуют гражданскую инфраструктуру, недавно ощутила на себе клиника в Дюссельдорфе. Число таких нападений растет, но нанести киберудар в ответ Германия пока не может.
Политика16 октября 2020 г.
external

Смерть пациентки в результате хакерской атаки из России?

Смерть пациентки в результате хакерской атаки из России?

В Германии произошел первый случай хакерской атаки, в результате которой, возможно, погибла пациентка. Следы хакеров могут вести в Россию.
Политика24 сентября 2020 г.02:31 мин.
Показать еще