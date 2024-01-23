Австралия ввела санкции в отношении россиянина за кибератаку

Австралия ввела санкции в отношении гражданина России Александра Ермакова за его причастность к взлому баз данных одной из крупнейших частных страховых компаний страны Medibank. Речь идет об адресных финансовых штрафных мерах и запрете на поездки, пояснила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во вторник, 23 января. Кроме того, любое использование активов, принадлежащих Ермакову, в том числе посредством криптовалютных кошельков, будет квалифицировано как уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до 10 лет и крупными штрафами.

Кибератаки на Австралию и ее народ повлекут за собой последствия, добавила Вонг. Канберра продолжит работать с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить привлечение киберпреступников к ответственности, заявил министр обороны Ричард Марлес. "Взлом Medibank показал, с какими людьми мы имеем дело: мерзавцами и трусами, которые прячутся за технологиями", - отметила министр по вопросам кибербезопасности Клэр О'Нил. Установить причастность Ермакова удалось в ходе многомесячного расследования федеральной полиции Австралии и разведслужбы страны вместе с международными партнерами.

О хакерской атаке на компанию Medibank стало известно осенью 2022 года. Из базы данных было украдено 9,7 миллиона записей, в том числе имена клиентов, даты рождения и конфиденциальная медицинская информация. После отказа страховой компании заплатить выкуп в размере нескольких миллионов австралийских долларов некоторые из похищенных сведений были размещены в даркнете.

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