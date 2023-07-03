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В Японии из-за ливней готовятся к эвакуации 2 млн человек

Александра Иванова
59 мин. назад

Власти ряда префектур Японии на фоне проливных дождей предупреждают об угрозе затопления, оползней и разлива рек.

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Мужчина на улице затопленной проливными дождями улице города Курумэ
Затопление города Курумэ из-за проливных дождейФото: Masaki Akizuki/AP Photo/picture alliance

В Японии на фоне непрекращающихся ливней власти региона Кюсю на юге страны выпустили предупреждение об эвакуации для многих районов. Об этом сообщает на своем сайте утром в понедельник, 3 июля, японский телеканал NHK.

Риск схода оползней возрос до крайне высокого в префектурах Кумамото, Фукуока, Оита, Миядзаки, Сага и Ямагути, указано в сообщении. Ранее французское информагентство AFP передавало, что предупреждение о возможной эвакуации затронуло почти два миллиона жителей запада Японии.

В частности, соответствующее распоряжение получили около 115 тысяч человек в городе Курумэ в юго-западной префектуре Фукуока и 360 тысяч человек в городе Кумамото в одноименной префектуре.

Повреждения инфраструктуры

Из-за погодных условий в ряде районов оказалась повреждена инфраструктура. Так, в префектуре Ямагути на западе Японии из-за сильного ливня было нарушено железнодорожное сообщение, а в городе Минэ рухнул железнодорожный мост через реку Акагава.

Юго-запад Японии каждое лето сталкивается с ливневыми дождями, которые приводят к разливам рек, подтоплениям обширных территорий, сходам оползней и человеческим жертвам. Национальная метеорологическая служба в Токио предупреждает, что ливневые дожди продолжатся и 4 июля.

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