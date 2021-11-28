В аэропорту Любека врач колол желающим самодельную вакцину

Власти города Любека в субботу, 27 ноября, прервали акцию по вакцинации желающих препаратом, который, судя по всему, не имел официальной регистрации. Речь идет о вакцине от коронавируса, созданной местным врачом и предпринимателем, которому принадлежит аэропорт Любека, профессором медицины Винфридом Штёккером (Winfried Stöcker). Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах.

В апреле 2020 года немецкие СМИ, в том числе журнал Der Spiegel, рассказали историю профессора Штёккера, разработавшего в своей лаборатории вакцину от COVID-19. Изначально он тестировал препарат на самом себе, друзьях и членах семьи, позже сделать прививку согласились несколько десятков добровольцев.

Винфрид Штёккер

В начале сентября 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut), отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Штёккер попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ институт обратился в прокуратуру.

27 ноября в принадлежащем Штёккеру аэропорту Любека, где и проходила акция по вакцинации, собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.

Вакцина от COVID-19 профессора Штёккера

По словам самого Штёккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Разработанная профессором медицины вакцина сравнима с той, которую применяют против гепатита А и В. Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в ЕС в настоящее время рассматривает регулятор EMA.

Поскольку антиген, в отличие от используемых в мРНК- и векторных вакцин, размножается не в организме человека, а в лабораторной пробирке, "можно не опасаться бесконтрольного распространения в организме человека внедренной в него посторонней генетической информации", поясняет немецкий врач.

Тем не менее: Винфрид Штёккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска. Кроме того, как указывает в своем блоге ветеринар из Австрии Петра Фальб, Штёккер не предоставил информации о возможном загрязнении его вакцины посторонними вирусами или микоплазмами, что ставит под угрозу здоровье добровольцев.

Отсутствие полноценных клинических испытаний вакцины

По данным изобретателя, его препарат эффективен на 97%. Однако эти выводы были получены лишь на основе серологических тестов, согласно которым его пробанды вырабатывали антитела к вирусу SARS-CoV-2. Полноценных клинических исследований препарата не проводилось. К тому же, пока вакцина не получила отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.

В 1987 Штёккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun американского концерну PerkinElmer за 1,2 млрд евро.

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