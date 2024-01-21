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В Афганистане пропал российский самолет Falcon 10

Сергей Ромашенко
21 января 2024 г.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту из Индии в Россию через Узбекистан.

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Горы в афганской провинции Бадахшан, где предположительно разбился российский самолет Falcon 10 ООО "Атлетик Групп"
Афганская провинция Бадахшан, где предположительно разбился российский самолетФото: Ahmad/Xinhua/IMAGO

Российский самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана близ границы с Таджикистаном, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 января.

По предварительным данным, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира. Российское госагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы указывает, что среди находившихся на борту было двое граждан России. Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

Накануне полиция в провинции Бадахшан на севере Афганистана получила сообщения о крушении самолета на территории провинции.

Рейс из Паттайи в Москву

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао. Агентство ОТА "Новости", ссылаясь на источник, сообщило, что пропавший в Афганистане самолет выполнял частный эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву.

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