Сеул расширяет санкции против России и Беларуси

Список видов товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен из Южной Кореи без спецразрешения, увеличен до 1159. В него вошли, среди прочего, аккумуляторы, металлообрабатывающие станки, детали самолетов.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи расширило список товаров, запрещенных к свободному экспорту в Россию и Беларусь, на 682 наименования. Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 декабря, теперь для торговли ими будет требоваться специальное разрешение правительства.

Таким образом, общее число запрещенных к вывозу в Россию и Беларусь категорий стратегически важных товаров увеличилось до 1159. Под ограничения попадают, в частности, тяжелая строительная техника, аккумуляторы, металлообрабатывающие станки, детали самолетов, новые модели автомобилей, кондиционеры, техника, предназначенная для использования в ядерной энергетике и высокотехнологичных секторах промышленности.

Ввести новые ограничения Сеул планирует с января

Новые ограничения должны вступить в силу с начала 2024 года - после проведения соответствующих административных процедур и выпуска правительственных рекомендаций для экспортеров, говорится в сообщении министерства торговли.

Южнокорейское информационное агентство "Рёнхап" отмечает , что ужесточение экспортного контроля является санкцией за полномасштабное российское вторжение в Украину.

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