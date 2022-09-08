Уровень жизни в 2021 году ухудшился в девяти из десяти стран мира. Об этом свидетельствует обнародованный в четверг, 8 сентября, Индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI ), составляемый Программой развития ООН (ПРООН). Комбинированный показатель используется в рамках специальной серии докладов о развитии человечества.

Снижение показателей отмечается второй год подряд, указал германский дипломат, глава проектов Программы развития ООН Ахим Штайнер (Achim Steiner). "Мы можем вечно корректировать статистику с учетом обстоятельств. Сложный вопрос, который мы, однако, должны задать себе: в чем причина того, что мы ничего не предпринимаем" для улучшения ситуации, добавил он.

Лидирует Швейцария

Согласно новому рейтингу - самой развитой страной мира с показателем в 0,962 в 2021 году являлась Швейцария. На второй и третьей строчках - Норвегия и Исландия (0,961 и 0,959).

Германия опустилась на пять позиций по сравнению с 2015 годом и занимает девятое место с показателем 0,942.

США, лидировавшие в первом издании индекса в 1990 году, сейчас - лишь на 21-м месте (0,921).

Россия (0,822) - на 52-й строчке в перечне HDI, Украина (0,773) - на 77-м.

Потопы, засухи, пандемия

"Мы живем во времена, в которые проблемы ощущаются как очень болезненные: идет ли речь о потопах, засухах, пожарахили о пандемии", - отметил Штайнер. Составители индекса также отметили рост пессимистических настроений во всем мире: шесть из семи респондентов отметили, что не испытывают уверенности в завтрашнем дне, треть заявила, что не доверяет другим людям.

В июле ПРООН призвала мировое сообщество к солидарности для преодоления разрушительных последствий войны России в Украине. По словам Штайнера, посредством резолюции ООН мог бы быть создан специальный фонд. В деталях говорить об этом - "все еще немного преждевременно", признал тогда дипломат, отметив, что все внимание сейчас "сосредоточено на прекращении боевых действий". "После этого мы подумаем о финансировании реконструкции, в том числе и о вкладе России", - указал он. При этом Ахим Штайнер призвал и немецких налогоплательщиков к поддержке Киева.

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