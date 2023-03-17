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Обломки Ан-225 в ГостомелеФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Уничтоженная под Киевом "Мрия" должна была улететь в ФРГ

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 планировалось переправить в Германию перед российским вторжением. Все было готово к вылету, но украинское начальство не дало разрешение на взлет, сообщила Bild.

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Самый большой в мире транспортный самолет - украинский Ан-225 "Мрия", уничтоженный российскими войсками в самом начале войны в Украине в аэропорту Гостомеля, планировалось перед российским вторжением эвакуировать в Германию, сообщил немецкий таблоид Bild вечером в среду, 16 марта.

Как сообщает издание, "Мрию" планировалось переправить в аэропорт Лейпциг/Галле, который стал для легендарного самолета вторым домом - с 2008 года он приземлялся там 32 раза. "Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный грузовой самолет, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию топ-менеджеров", - говорится в материале.

По данным Bild, для спасения "Мрии" аэропорт "Лейпциг/Галле" подготовил все необходимое еще за месяц до начала войны. Паркоместа для всех самолетов концерна "Антонов" были зарезервированы с 26 января. Представитель аэропорта Уве Шухарт (Uwe Schuhart) подтвердил, что перемещение самолетов Ан-225 и небольшой флотилии Ан-124 в Германию было запланировано на 25 февраля. "Это было подтверждено 21 февраля. Переговоры об этом велись неделями", - добавил он.

Уничтожение "Мрии"

Самолет "Мрия" был уничтожен в начале российского вторжения в Украину - 27 февраля прошлого года во время российской атаки на аэропорт Гостомеля. В службе безопасности Украины (СБУ) впоследствии заявляли, что некоторые работники ГП "Антонов" длительное время препятствовали украинской армии в организации противовоздушной и наземной охраны аэропорта, что, как было указано, и привело к уничтожению "Мрии".

В марте нынешнего года правоохранительные органы Украины арестовали бывшего руководителя "Антонова" Сергея Бычкова и его заместителя Михаила Харченко. Третий фигурант дела - экс-начальник подразделения по авиационной безопасности Александр Нетесов был объявлен в розыск.

Все трое подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.

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