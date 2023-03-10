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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия"
"Мрия" Фото: Ukrainian institute
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Уничтожение Ан-225: арестованы экс-руководители "Антонова"

Екатерина Венкина
31 мин. назад

В офисе генпрокурора Украины объявили о подозрении экс-руководителям госпредприятия "Антонов" из-за уничтожения самолета "Мрия" после обстрелов ВС РФ аэродрома близ Гостомеля.

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В офисе генерального прокурора Украины объявили о подозрении экс-руководителям госпредприятия "Антонов", действия которых могли способствовать уничтожению крупнецйшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" ("Мечта") на аэродроме близ Гостомеля в Киевской области. Площадка подверглась массированному обстрелу в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Уведомление о подозрении офис генпрокурора разместил в Telegram в пятницу, 10 марта.

Расследование ведут в отношении бывшего гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова, и.о зама гендира Михаила Харченко, а также заместителя директора по авиационной безопасности Александра Нетесова, передала "Украинская правда".

Речь идет о подозрении "в препятствовании законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований", указали в офисе генпрокуратуры.

По данным следствия, в январе-феврале 2022 года Генштаб ВС Украины поручил Нацгвардии усилить охрану и оборону отдельных объектов, в том числе - аэродрома близ Гостомеля.

Генпрокуратура: Должностные лица "Антонова" помешали деятельности военных

Должностные лица госпредприятия "Антонов" помешали деятельности военнослужащих, уверены в генпрокуратуре.

В результате погиб один человек, были ранены еще двое, уничтожен самолет "Мрия", поврежден ряд летательных аппаратов и транспортных средств, потерян контроль над стратегическим военным объектом, за чем последовала временная оккупация прилегающих населенных пунктов Киевской области, указали в ведомстве.

Двум подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей, в отношении третьего решается вопрос об объявлении его в розыск. По данным "Украинской правды", Нетесов выехал из Украины. Подозреваемым могут грозить до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

Власти обещали восстановить "Мрию"

Разрушение самолета "Мрия" близ Гостомеля в начале войны в Украине вызвало большой резонанс. Власти Украины обещали восстановить его.

Самолет был построен в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе, первый полет был совершен в декабре 1988 года. Грузоподъемность составляла около 253,8 тонны.

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