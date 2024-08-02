Геноцид синти и рома. Как это было

80 лет назад в лагере смерти Освенцим за одну ночь было убито более четырех тысяч синти и рома. Свидетель Пораймоса поделился с DW своими воспоминаниями.

Надежды на спасение не было. Женщины с младенцами, пожилые и больные люди, - все они оказались загнаны в ночь со 2 на 3 августа 1944 года в газовые камеры концлагеря Освенцим.

2 августа стало последним днем в жизни узников "цыганского лагеря", как Биркенау называли эсэсовцы. Трудоспособных заключенных ранее уже вывезли в другие лагеря. Только за одну ночь, в которую прошла акция умерщвления оставшихся в лагере узников, нацисты уничтожили около 4300 человек. Это - день страшной трагедии: массового убийства национал-социалистами синти и рома.

Еврейский врач Люси Адельсбергер (Lucie Adelsberger), выжившая в Освенциме, вспоминает, что на следующее утро неожиданно из барака вышли двое детей - трех и пяти лет. Они были закутаны в одеяла и плакали, крепко держась за руки. Все ушли, а про них забыли…Эсэсовцы не пожалели и этих малышей - и отправили их в газовые камеры уже под утро.

В ходе Пораймоса, геноцида синти и рома, на территориях, контролировавшихся нацистами, было убито около 500 тысяч человек - на тот момент как минимум четверть представителей синти и рома в Европе.

Свидетель Холокоста: Я молюсь о том, чтобы это больше не повторилось

Лагеря смерти, созданные нацистами, были расположены не только на территории самой Германии, но и в оккупированных регионах. Лагерь смерти Майданек был создан нацистами на окраине польского города Люблина. Здесь родился Кристиан Пфайль (Christian Pfeil) - свидетель ужасающих событий и выживший очевидец массовых уничтожений и преследований нацистами. Возможно, благодаря тому, что его семья оказалась не в Освенциме, где погибли его родственники, Кристиану удалось выжить - вместе с родителями, братьями и сестрами.

Сегодня Кристиан Пфайль рассказыват об ужасах национал-социализма следующим поколениям Фото: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

80-летний очевидец страшных событий не перестает рассказывать о массовых преследованиях и уничтожении людей. В интервью DW он объяснил, почему для него это так важно: "Иначе смерть этих людей была бы напрасна". Кристиан Пфайль приходит в школы, выступает на Днях памяти жертв Холокоста: в Нью-Йорке, Берлине, Брюсселе и местах памяти - таких, как Освенцим. Четверо детей его двоюродного дедушки были убиты здесь. Сегодня в его родном городе Трире камни преткновения напоминают о них и других жертвах национал-социализма. "Я надеюсь, что будущие поколения извлекут уроки из истории, и молюсь о том, чтобы ничего подобного никогда больше не повторилось", - эти слова он произнес в 2022 году в Освенциме.

Своих современников и будущие поколения он предостерегает от того, что по всей Европе наблюдаются расистские тенденции. И одна из них - дискриминация синти и рома. Кристиан Пфайль обращается к молодым людям: "Вот почему вы должны отстаивать демократию и решительно выступать против преследований синти и рома, антисемитизма и расизма. Посетите мемориалы - и убедитесь сами, через какие испытания прошли эти люди".

Страшные будни жизни в нацистском лагере

16 мая 1940 года семью Кристиана Пфайля забрали из их квартиры. Из родного города Трира, где отец Кристиана торговал музыкальными инструментами, семью депортировали сначала в лагерь в Кельне, потом на оккупированные Германией территории в Польше. Старшей сестре Берте было 12 лет, младшему брату Людвигу не исполнилось еще и трех. Кристиан родился уже в гетто города Люблина в 1944 году. Семья испытывала голод и постоянную нужду. Когда по вечерам эсэсовцы устраивали гуляния, отец Кристиана должен был играть для них на музыкальных инструментах. За это ему доставались остатки еды, что помогло семье не умереть от голода.

Одежды и пеленок в гетто не было. Мать заворачивала младенца в лохмотья и брала на принудительные работы, кладя малыша рядом с собой - в снег. Оставить ребенка одного она не могла, зная, что эсэсовцы убивали плачущих младенцев. Как потом рассказывала сама женщина, на тот момент она думала: "Лучше ты замерзнешь возле меня, чем погибнешь от рук этих ужасных людей".

Преследования синти и рома в послевоенное время

"Это было чудо, что нам удалось выжить" - название мероприятия, на которое объединение "За мир" в Трире (AG Frieden) в апреле 2024 года пригласило выступить с докладом Кристиана Пфайля. Свободных мест в зале не было. Рядом с Кристианом расположились ученики трирской гимназии, которые в начале года посетили Освенцим.

17-летний Янник Ланге (Yannic Lange) рассказал DW, что этот опыт для него стал запоминающимся. Его особенно поразили личные вещи узников концлагеря - обувь, одежда, очки. А еще он не может забыть помещения, где лежат локоны волос. И их горы… "У кого от этого не наворачиваются слезы … Разумеется, оказавшись в этом месте, человека захватывают эмоции, и он уже никогда не забудет увиденного", - говорит Янник. Кристиан Пфайль рассказал собравшимся историю своей семьи.

После войны они вернулась в Трир, потому что это была их родина. Однако дискриминация и преследования синти и рома не закончились в 1945 году, подчеркивает Кристиан Пфайль. После долгих лет лишений и голода здоровье его родных было сильно подорвано. Они вернулись домой, но оказались зависимы от помощи государства. Работать они уже не могли. А в администрациях и городских службах сидели все те же люди, которые во время правления национал-социалистов были причастны к их депортации. И теперь к ним приходилось обращаться за помощью.

Отец Кристиана называл этих чиновников "гитлеровскими головами". В послевоенные годы Кристиан Пфайл часто сопровождал отца в городские учреждения, так как папа не умел читать и писать. "Они были огорчены тем, что мы выжили ", - говорит он.

Спустя десятилетия после событий тех лет многие синти и рома ощущали дискриминацию со стороны властей, не воспринимавших их как жертв национал-социализма. Лишь в 1982 году правительство Германии признало, что массовое убийство синти и рома было геноцидом. В 2022 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) извинился перед синти и рома за жестокое обращение с ними в годы Второй мировой войны, а также дискриминацию, с которой они позднее сталкивались на территории ФРГ. Видеообращение Штайнмайера было обнародовано по случаю 40-летия создания Центрального совета немецких синти и рома.

История без хэппи-энда?

Кристиан Пфайль рассказывает о дискриминации в школе: как он первым оказывался под подозрением, если происходил какой-то инцидент. В церкви ему запретили быть министрантом. Однако он не сдавался: пел сам и открыл заведение, где выступали известные музыканты. Можно было бы подумать, что его история закончилась хэппи-эндом.

Однако в 1990 году телерадиовещательная компания Südwestfunk показала фильм, в котором Кристиан Пфайл исполняет песню, призывающую бороться с диктатурой национал-социализма, на своем родном языке (этот фрагмент показали с немецкими субтитрами). После эфира на него посыпались угрозы и оскорбления. Акту вандализма подвергся и ресторан Кристиана Пфайля. Но он не сдался: отремонтировал здание, убрал следы нападения - свастику и другую нацистскую символику на стенах - и открыл ресторан заново.

В результате второй атаки заведение было уничтожено полностью... "В Трире нет правых радикалов", - сказал ему тогдашний бургомистр города. "В этот момент мужество покинуло меня", - признается Кристиан. Он задумался о перееезде из Германии, но все-таки решил остаться, так как его старшие брат и сестра не могли уехать с ним. Из-за боязни замкнутых пространств они никогда не пользовались поездами и не садились в самолет. Он открыл небольшой ресторан в сельской местности, а в 2024 году вернулся в Трир. На этот раз он получил от города звание почетного гражданина.

Борьба против дискриминации синти и рома

В 2015 году Европарламент постановил считать 2 августа Днем памяти жертв геноцида синти и рома. По случаю 80-й годовщины страшной трагедии в мероприятиях памяти жертв геноцида примут участие выжившие, родственники жертв и политики. Среди официальных лиц будет и председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas). В январе, в Международный день памяти жертв Холокоста, немецкий политик заявила: "Многие люди до сих пор не знают о преследовании синти и рома во времена национал-социализма. Вот почему для меня очень важно говорить о синти и рома в День памяти жертв Холокоста - и помочь сохранить память об этих жертвах. Про них нельзя забывать".

В Германии многое изменилось в 1990-х. Сегодня в стране есть уполномоченный по борьбе с дискриминацией синти и рома. Эту должность занимает Мехмет Даймагюлер (Mehmet Daimagüler). Он предостерегает от случаев расизма и инициирует изменения на законодательном уровне. Немецкое правительство и федеральные земли Германии создали постоянную комиссию, которая занимается вопросами прав синти и рома.

Однако в стране наблюдается усиление их дискриминации. Так, число зарегистрированных случаев дискриминации, оскорблений, угроз и прямого насилия в отношении синти и рома в Германии в 2023 году почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году по всей стране было зафиксировано 1233 инцидента - по сравнению с 621 в 2022 году.

О новых случаях СМИ сообщали уже и в этом году. Один из них произошел в Трире. На двери квартиры одной семьи синти и рома появилась свастика...

В городе было построено жилье для многих семей синти и рома. Здесь же, рядом с Трирским собором, в 2012 году был открыт мемориал памяти жертв преследований. Как в интервью DW отметил Кристиан Клинг (Christian Kling), председатель земельного объединения синти и рома в Рейнланд-Пфальце, "тот, кто не знает своей истории, обречен ее повторить". Он также подчеркнул, что преследуемые нацистами синти и рома, были немцами. 80 лет - это всего лишь небольшой период в истории человечества, который отделяет нас от самой страшной трагедии XX века.

Энциклопедия об истории массовых уничтожений синти и рома нацистами

Чтобы знать свою историю, нужно ее изучать. "Те, кто занимаются исследованиями, связанными с Освенцимом и преследованиями синти и рома, знают, что, к сожалению, их не так много", - говорит немецкий историк Карола Фингс (Karola Fings) в интервью DW. Она изучает геноцид синти и рома в Гейдельбергском университете. Ученые надеются, что эти дефициты удастся восполнить.

Начало уже положено. Фингс руководит международным проектом по созданию энциклопедии о массовом уничтожении синти и рома нацистами. Ожидается, что в онлайн-версии будет до 1000 статей на немецком и английском языках - с информацией о местах преступлений и преследованиях по всей Европе.

Освенцим, Нью-Йорк, Трир - везде, где выступает Кристиан Пфайль, он всегда обращается к молодежи. "В Европе растет правый радикализм, - предупреждает он. - Мы должны защищаться от него. Мы должны воспитывать молодежь!"

Что для себя вынесет молодежь из встречи с пережившим Холокост? Янник Ланге говорит, что "мы должны оставаться вовлеченными и информированными и, конечно же, ходить на выборы". Его друг соглашается: "Нам просто нужно обратить внимание на то, как развивается общество. Мы должны убедиться в том, что вносим вклад в правильное его развитие".