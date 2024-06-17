Дискриминация синти и рома в ФРГ в 2023 году резко усилилась

Информационный центр по борьбе с антицыганизмом (MIA) в прошлом году зафиксировал 1233 случая дискриминации синти и рома в Германии - почти вдвое больше, чем годом ранее.

Число зарегистрированных случаев дискриминации, оскорблений, угроз и прямого насилия в отношении синти и рома в Германии в 2023 году почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом, сообщил Информационный центр по борьбе с антицыганизмом (MIA). Согласно ежегодному докладу , представленному в Берлине в понедельник, 17 июня, в прошлом году по всей стране было зафиксировано 1233 инцидента на почве антицыганизма по сравнению с 621 в 2022 году.

Романи Розе Фото: Metodi Popow/picture alliance

Центральный совет немецких синти и рома объясняет рост отчасти тем, что об инцидентах стали сообщать чаще, но, несмотря на это, считает тенденцию тревожной. "Это вызывает у нас серьезную озабоченность с учетом истории", - заявил председатель совета Романи Розе (Romani Rose). Он призвал власти страны рассмотреть все возможные варианты действий, отметив "пугающий рост антициганизма с применением насилия".

Большинство инцидентов связаны с оскорблениями

MIA зафиксировал десять случаев "экстремального насилия" в отношении синти и рома, а также 40 нападений, 46 угроз и 27 случаев порчи имущества. Так, например, неизвестные осквернили одну из могил синти и рома свастиками, а в городе Золинген на западе Германии был совершен поджог, рассказал агентству dpa председатель правления центра Силас Кропф (Silas Kropf). Он также упомянул антицыганские лозунги, скандируемые на футбольных стадионах, и пропаганду правых партий, подстрекающую к насилию против представителей этих народностей.

Большинство зарегистрированных инцидентов были связаны с оскорблениями, социальной изоляцией и дискриминацией, следует из доклада. В 600 случаях речь шла о "вербальном стереотипировании" - высказываниях, порочащих честь и достоинство пострадавших. Еще 502 инцидента касались дискриминации, причем к четверти из них были причастны чиновники, включая служащих полиции.