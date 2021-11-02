Уничтожение лесов на планете и его последствия

Леса Амазонии и Приморья, тайга и тропические леса Борнео - биоразнообразие целого ряда уникальных экосистем планеты сегодня в опасности. Чем грозит миру вырубка лесов - в фотогалерее DW.
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Greenpeace критикует договоренность, достигнутую на климатическом саммите в Глазго, как недостаточную. Участники COP26 приняли декларацию о прекращении вырубки лесов через 8 лет.
Власти Польши называют вырубку защитной мерой из-за распространения жука-короеда. Экологи, однако, заявляют, что работы в заповеднике не имеют ничего общего с охраной природы.
В бразильской части Амазонии в ноябре вырубили на 104% больше деревьев, чем годом ранее. С лета 2018 года по лето 2019 года было уничтожено почти 10 тысяч квадратных км леса.
Больше всего территорий в Греции выжжено на острове Эвбея в Эгейском море - около 51 тысячи гектаров. По всей же стране в пепел превратилось уже порядка 90 тысяч гектаров лесных площадей.
Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.
По данным природозащитников, ситуация с пожарами значительно хуже, чем в 2020 и 2019 годах. В ряде регионов России происходят разрушительные наводнения.