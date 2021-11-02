 Уничтожение лесов на планете и его последствия | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 07.11.2021

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Мир

Уничтожение лесов на планете и его последствия

Леса Амазонии и Приморья, тайга и тропические леса Борнео - биоразнообразие целого ряда уникальных экосистем планеты сегодня в опасности. Чем грозит миру вырубка лесов - в фотогалерее DW.

  • Аэрофотосъемка: вид на дождевые леса Амазонии

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Дождевые леса Амазонии

    Леса Амазонии с их огромным биологическим разнообразием - важный поглотитель углерода. Однако вырубка леса и выпас крупного рогатого скота привели к уничтожению около 2 млн квадратных километров уникального биотопа. Менее половины оставшейся площади этих лесов сейчас под защитой. Исследования показывают, что в отдельных частях региона выделяется больше диоксида углерода, чем его поглощается.

  • Северное сияние в тайге в Финляндии

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Тайга

    Леса северного субарктического региона, состоящие в основном из хвойных пород, простираются через Скандинавию и обширные территории России. Меры по охране тайги различны в разных странах. В Восточной Сибири благодаря строгим мерам по защите леса, принятым в период СССР, он сохранился в хорошем состоянии. Но экономический спад в России в 90-х вызвал повышение темпов вырубки ценных пород.

  • Вид на озеро и лес на фоне гор в Канаде

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Бореальные леса Канады

    Субарктическая тайга Северной Америки славится своими бореальными лесами. Они раскинулись от Аляски до Квебека, ими покрыта треть территории Канады. Около 94% бореальных лесов в этой стране находятся на землях, принадлежащих государству, но лишь 8% их - под защитой. Канада, будучи крупным экспортером целлюлозно-бумажной продукции, вырубает около 4000 квадратных километров лесов в год.

  • Представители коренных народов Африки в лесу

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Дождевой лес в бассейне реки Конго

    В бассейне реки Конго произрастает один из самых старых и густых лесов на планете. Этот лес - среда обитания многих редких видов африканских животных, в том числе горилл, шимпанзе и слонов. Регион богат запасами золота, нефти, алмазов и других ценных минералов. Их добыча, а также охота на животных ведут к уничтожению леса. По оценке ученых, к 2100 году он может полностью исчезнуть.

  • Птица-носорог на дереве

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Тропические леса Борнео

    Этот биотоп, которому 140 млн лет, расположен на территории Брунея, Индонезии и Малайзии и является средой обитания для многих исчезающих видов животных, в том числе большого красного орангутана и суматранского носорога. Обширные площади тропического леса были уничтожены из-за добычи древесины, пальмового масла, целлюлозы, каучука и минералов. При этом обострилась и проблема браконьерства.

  • Амурский тигр в заснеженном лесу

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Леса Приморья

    Хвойные леса на Дальнем Востоке России - среда обитания амурского (уссурийского) тигра и десятков других видов животных, которым грозит исчезновение. Благодаря близости к Тихому океану в этих лесах наблюдаются летом тропические погодные условия, а зимой - арктические. Сегодня леса Приморья - в относительно хорошем состоянии, однако вырубка в коммерческих целях является и для них серьезной угрозой.

  • Водопад в вальдивских лесах в Аргентине

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Вальдивские леса

    Эти леса произрастают на узкой полосе суши между западной частью Анд и Тихим океаном. На их отдельных участках растут такие породы, как антарктический (южный) бук и вечнозеленая фицройя. Сегодня характерные именно для этого региона деревья вырубают, на их место высаживая быстрорастущие сосны и эвкалипт. Но эти породы не могут компенсировать ущерб от уничтожения биологического разнообразия региона.

    Автор: Монир Гаеди, Елена Гункель


  • Аэрофотосъемка: вид на дождевые леса Амазонии

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Дождевые леса Амазонии

    Леса Амазонии с их огромным биологическим разнообразием - важный поглотитель углерода. Однако вырубка леса и выпас крупного рогатого скота привели к уничтожению около 2 млн квадратных километров уникального биотопа. Менее половины оставшейся площади этих лесов сейчас под защитой. Исследования показывают, что в отдельных частях региона выделяется больше диоксида углерода, чем его поглощается.

  • Северное сияние в тайге в Финляндии

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Тайга

    Леса северного субарктического региона, состоящие в основном из хвойных пород, простираются через Скандинавию и обширные территории России. Меры по охране тайги различны в разных странах. В Восточной Сибири благодаря строгим мерам по защите леса, принятым в период СССР, он сохранился в хорошем состоянии. Но экономический спад в России в 90-х вызвал повышение темпов вырубки ценных пород.

  • Вид на озеро и лес на фоне гор в Канаде

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Бореальные леса Канады

    Субарктическая тайга Северной Америки славится своими бореальными лесами. Они раскинулись от Аляски до Квебека, ими покрыта треть территории Канады. Около 94% бореальных лесов в этой стране находятся на землях, принадлежащих государству, но лишь 8% их - под защитой. Канада, будучи крупным экспортером целлюлозно-бумажной продукции, вырубает около 4000 квадратных километров лесов в год.

  • Представители коренных народов Африки в лесу

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Дождевой лес в бассейне реки Конго

    В бассейне реки Конго произрастает один из самых старых и густых лесов на планете. Этот лес - среда обитания многих редких видов африканских животных, в том числе горилл, шимпанзе и слонов. Регион богат запасами золота, нефти, алмазов и других ценных минералов. Их добыча, а также охота на животных ведут к уничтожению леса. По оценке ученых, к 2100 году он может полностью исчезнуть.

  • Птица-носорог на дереве

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Тропические леса Борнео

    Этот биотоп, которому 140 млн лет, расположен на территории Брунея, Индонезии и Малайзии и является средой обитания для многих исчезающих видов животных, в том числе большого красного орангутана и суматранского носорога. Обширные площади тропического леса были уничтожены из-за добычи древесины, пальмового масла, целлюлозы, каучука и минералов. При этом обострилась и проблема браконьерства.

  • Амурский тигр в заснеженном лесу

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Леса Приморья

    Хвойные леса на Дальнем Востоке России - среда обитания амурского (уссурийского) тигра и десятков других видов животных, которым грозит исчезновение. Благодаря близости к Тихому океану в этих лесах наблюдаются летом тропические погодные условия, а зимой - арктические. Сегодня леса Приморья - в относительно хорошем состоянии, однако вырубка в коммерческих целях является и для них серьезной угрозой.

  • Водопад в вальдивских лесах в Аргентине

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Вальдивские леса

    Эти леса произрастают на узкой полосе суши между западной частью Анд и Тихим океаном. На их отдельных участках растут такие породы, как антарктический (южный) бук и вечнозеленая фицройя. Сегодня характерные именно для этого региона деревья вырубают, на их место высаживая быстрорастущие сосны и эвкалипт. Но эти породы не могут компенсировать ущерб от уничтожения биологического разнообразия региона.

    Автор: Монир Гаеди, Елена Гункель


Смотрите также:

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    Густой дым окутал значительную часть бассейна Амазонки. С высоты птичьего полета лучше всего становится ясно, какую драму являют собой пожары в тропических лесах Амазонии. Гигантские стены пламени пожирают лежащие на их пути громадные лесные массивы. Бесконечные клубы дыма свидетельствуют о продолжающейся экологической катастрофе: "зеленые легкие" нашей планеты охвачены огнем.

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    Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.

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    Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.

  • Крупный рогатый скот рядом с лесом, откуда идет дым

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    К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.

  • Пожар на обочине автомагистрали, по которой проезжает машина

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    Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.

  • Демонстрация против президента Болсонару

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    Протесты против президента Болсонару

    Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.

  • Президенты Франции и Бразилии Макрон и Болсанару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Макрон против Болсанару

    Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.

  • Горящие леса в Бразилии

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    Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии

    Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.

  • Горящий лес в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


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Контекст

Более 100 стран договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году

Greenpeace критикует договоренность, достигнутую на климатическом саммите в Глазго, как недостаточную. Участники COP26 приняли декларацию о прекращении вырубки лесов через 8 лет.  

Польские экологи раскритиковали вырубку леса в Беловежской пуще

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Больше всего территорий в Греции выжжено на острове Эвбея в Эгейском море - около 51 тысячи гектаров. По всей же стране в пепел превратилось уже порядка 90 тысяч гектаров лесных площадей.  

Доклад ООН указывает на взаимосвязь стихийных бедствий по всему миру

Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.  

Площадь лесных пожаров в России может стать рекордной

По данным природозащитников, ситуация с пожарами значительно хуже, чем в 2020 и 2019 годах. В ряде регионов России происходят разрушительные наводнения.  

Вредители спасают многообразие тропических лесов

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Аудио- и видеофайлы по теме

Лесные пожары в Якутии: что привело к катастрофе? (30.07.2021)  

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы  

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Более 100 стран договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году 02.11.2021

Greenpeace критикует договоренность, достигнутую на климатическом саммите в Глазго, как недостаточную. Участники COP26 приняли декларацию о прекращении вырубки лесов через 8 лет.

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