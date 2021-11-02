Уничтожение лесов на планете и его последствия

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

Дождевой лес в бассейне реки Конго

В бассейне реки Конго произрастает один из самых старых и густых лесов на планете. Этот лес - среда обитания многих редких видов африканских животных, в том числе горилл, шимпанзе и слонов. Регион богат запасами золота, нефти, алмазов и других ценных минералов. Их добыча, а также охота на животных ведут к уничтожению леса. По оценке ученых, к 2100 году он может полностью исчезнуть.