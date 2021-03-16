Умерла депутат бундестага, обвиненная в лоббировании интересов Азербайджана

Карин Штренц потеряла сознание во время полета, после чего экипаж принял решение произвести экстренную посадку в Дублине. Однако там медикам не удалось спасти жизнь политика.
Депутат германского бундестага Карин Штренц (Karin Strenz) скончалась в самолете, выполнявшем рейс с Кубы в Германию. Об этом вечером в воскресенье, 21 марта, сообщил представитель группы депутатов от Мекленбурга - Передней Померании в бундестаге Эккарт Реберг (Eckhardt Rehberg).
Как ранее сообщила газета Bild, депутат от Христианско-демократического союза потеряла сознание во время полета, после чего экипаж принял решение произвести экстренную посадку в Дублине. Однако там медикам не удалось спасти жизнь политика.
Почему Штренц была на Кубе, была ли это служебная или частная поездка, неизвестно.
В конце января бундестаг лишил иммунитета Карин Штренц, которую обвиняли во взяточничестве и лоббировании интересов Азербайджана.
Смотрите также:
Депутат от правящей партии Германии Карин Штренц должна выплатить 20 тысяч евро в качестве штрафа за то, что не уведомила вовремя бундестаг о дополнительных доходах из Азербайджана.