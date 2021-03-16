 Умерла депутат бундестага, обвиненная в лоббировании интересов Азербайджана | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2021

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Германия

Умерла депутат бундестага, обвиненная в лоббировании интересов Азербайджана

Карин Штренц потеряла сознание во время полета, после чего экипаж принял решение произвести экстренную посадку в Дублине. Однако там медикам не удалось спасти жизнь политика.

Депутат бундестага Карин Штренц

Карин Штренц

Депутат германского бундестага Карин Штренц (Karin Strenz) скончалась в самолете, выполнявшем рейс с Кубы в Германию. Об этом вечером в воскресенье, 21 марта, сообщил представитель группы депутатов от Мекленбурга - Передней Померании в бундестаге Эккарт Реберг (Eckhardt Rehberg).

Как ранее сообщила газета Bild, депутат от Христианско-демократического союза потеряла сознание во время полета, после чего экипаж принял решение произвести экстренную посадку в Дублине. Однако там медикам не удалось спасти жизнь политика.

Почему Штренц была на Кубе, была ли это служебная или частная поездка, неизвестно.

В конце января бундестаг лишил иммунитета Карин Штренц, которую обвиняли во взяточничестве и лоббировании интересов Азербайджана.

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