 Умер старейший космонавт Владимир Шаталов | Новости из Германии о России | DW | 15.06.2021

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Россия

Умер старейший космонавт Владимир Шаталов

Владимир Шаталов совершил три космических полета и до 1991 года возглавлял Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Космонавт Владимир Шаталов

Космонавт Владимир Шаталов (второй слева) на авиасалоне Ле Бурже, 1969 год

Советский космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба госкорпорация "Роскосмос". Прощание с Шаталовым пройдет 17 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытищи Московской области. "Роскосмос" соболезнует родным и близким летчика-космонавта.

Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (теперь Северо-Казахстанская область Казахстана). В июле-сентябре 1941 года Шаталов участвовал в строительстве оборонительных укреплений под Ленинградом (Санкт-Петербург), после чего был зачислен сыном полка, где военным связистом служил его отец.

В 1945 году Шаталов после Воронежской спецшколы Военно-воздушных сил поступил в Качинском военное авиационное училище летчиков. В 1956 году он закончил Военно-воздушную академию. Шаталов служил летчиком-инструктором в Качинском училище, затем - замкомандира эскадрильи, командиром эскадрильи, замкомандира авиационного полка.

Космические полеты и награды Шаталова

Шаталов совершил три космических полета - в 1969 году на космических кораблях "Союз-4" и "Союз-8" и в апреле 1971 года - как командир "Союза-10". С 1987 по 1991 год он возглавлял Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. В 1978 году Шаталов издал автобиографическую книгу "Трудные дороги космоса" о достижениях советской космонавтики, развитии советской космической программы и советско-американском сотрудничестве в деле освоения космоса.

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    Автор: Максим Нелюбин


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