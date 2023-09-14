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Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

Сергей Ромашенко
14 сентября 2023 г.

Бывший молдавский президент скончался в возрасте 83 лет после тяжелой болезни. Снегур занимал пост президента Молдовы с 1990 по 1997 годы.

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Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова
Первый президент Республики Молдова Мирча СнегурФото: picture-alliance/dpa

Первый президент Республики Молдова Мирча Снегур умер на 83-м году жизни. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил бывший вице-премьер страны Константин Тампиза на своей странице в Facebook. "13 сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", - написал он.

Тампиза отметил, что Снегур заложил фундамент страны в "очень тяжелое, турбулентное время". Он вспомнил, как работал с ним в качестве вице-премьера и наблюдал, какой "груз он нес на своих плечах".

Важная роль в продвижении независимости Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье и близким Снегура. Она добавила, что день его похорон объявят днем траура в стране.

"Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Мирча Снегур останется в нашей памяти как человек, который стоял у истоков независимости республики", - подчеркнула она.

Мирча Снегур занимал пост президента Молдовы в период с 1990 по 1997 год. Он выступал за провозглашение суверенитета и независимость республики. Он также поддержал провозглашение румынского языка государственным.

Проблема Приднестровья

В интервью "Комсомольской правде" в январе, отвечая на вопрос о том, что ему не удалось сделать на посту президента, Мирча Снегур ответил: "Самая глубокая рана по-прежнему - не удалось решить приднестровскую проблему".

Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской молдавской республики уже больше 30 лет. Здесь на постоянной основе базируется российский военный контингент. Больше 200 тысяч приднестровцев имеют российское гражданство.

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