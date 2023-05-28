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Илья Кабаков
Фото: Mikhail Metzel/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Умер художник-концептуалист Илья Кабаков

Сергей Ромашенко
37 мин. назад

Основатель московского концептуализма скончался в возрасте 89 лет. Кабакова называли самым успешным в мире современным художником из бывшего СССР.

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Выдающийся художник-концептуалист Илья Кабаков скончался в субботу, 27 мая, в возрасте 89 лет, сообщили в фонде Ильи и Эмилии Кабаковых. "С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Он покинул этот мир в окружении своих близких, не дожив до своего 90-летия", - говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что похороны пройдут в узком семейном кругу, а спустя несколько недель будет организована панихида, которую смогут посетить все желающие.

Самый успешный современный художник из бывшего СССР

Илья Кабаков - самый успешный в мире современный художник из бывшего СССР. Его также называют главным русским художником последней трети XX века. Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске (ныне Днепр), 30 лет работал в Москве, в 1989 году переехал в Берлин, а затем в США, где получил американское гражданство.

Кабаков начинал как иллюстратор детских книг, но затем стал уделять все больше времени оригинальному творчеству, противоречившему официальным советским канонам. Его называли одной из главных фигур московского концептуализма, изобретателем оригинального жанра - "тотальной инсталляции". С 1960-х годов Кабаков выставлялся на Западе, а в 1988 году его работы продавались на первом в Москве аукционе Sotheby`s "Русский авангард и современное советское искусство".

Картина Ильи Кабакова "Жук" в 2008 году стала самым дорогим из проданных произведений современного российского искусства. Она была продана за 5,8 млн долларов.

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