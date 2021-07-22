 Умер бывший глава МОК Жак Рогге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.08.2021

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Мир

Умер бывший глава МОК Жак Рогге

"Радость Жака Рогге от спорта заражала других", - сказал Томас Бах, вспоминая о жизни своего предшественника на посту президента Международного олимпийского комитета.

Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

Бывший глава МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в воскресенье, 29 августа, на 80-м году жизни, говорится на сайте организации. Бельгиец Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 годы. Позже он стал почетным президентом организации. Кроме того, Рогге служил спецпосланником ООН по делам молодежи, беженцев и спорта.

Жак Рогге был хирургом-ортопедом, однако всю жизнь страстно занимался спортом. Вместе со своей командой он побеждал на чемпионате Бельгии по регби и являлся членом национальной сборной по этому виду спорта. Кроме того, Рогге 16 раз становился чемпионом Бельгии и мира по парусному спорту и представлял свою страну в этом виде спорта на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов.

Томас Бах о Жаке Рогге

Вспоминая о жизни Жака Рогге, действующий глава МОК Томас Бах (Thomas Bach) отметил: "Прежде всего, Жак любил спорт и любил быть со спортсменами - и он передавал эту страсть всем, кто его знал. Его радость от спорта заражала других". По словам Баха, Рогге запомнится, прежде всего, поддержкой молодежного спорта и учреждением юношеских Олимпийских игр. "Он также был ярым сторонником "чистого" спорта и неустанно боролся со злом допинга", - указал Бах.

На сайте МОК указано, что на всех объектах организации в знак уважения в течение пяти дней будет приспущен олимпийский флаг. Организация призвала все национальные олимпийские комитеты и международные федерации присоединиться к этому "жесту памяти и чести".

Ожидается, что после церемонии прощания с Жаком Рогге, которая пройдет в семейном кругу, до конца 2021 года состоится и публичная церемония прощания. Ее дата пока не объявлена.

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