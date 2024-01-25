Украинский комик - о своей жизни после обращения к Путину

Украинский комик Антон Лирник, в прошлом участник знаменитого "Дуэта имени Чехова", отправился в европейский тур с сольным стендап-концертом. В Варшаве его выступления пришлось отменить: на организаторов обрушилась волна гневных обращений украинцев. Как комик испортил свою репутацию в украинском культурном сообществе и почему не хочет оправдываться, он рассказал в интервью DW в немецкой столице.

- Почему отменились ваши концерты в Варшаве?

- Есть люди, которые сегодня ведут очень активную работу по выявлению "нежелательных элементов" в среде украинцев, ищут предателей, и, конечно, находят их. А в отношении меня для этого есть все причины, потому что я работал в Москве до начала полномасштабного вторжения, я записывал обращение к Путину, просил, чтобы вывели мирных людей из Волновахи. Это мне тоже припоминают - что я не желал ему смерти, а обращался за помощью. Из-за этого у меня полностью испорчена репутация в этой среде. А сейчас очень контрастное мышление - черно-белое, враги или свои. Меня считают предателем, а это еще хуже врага. Поэтому мне очень трудно объяснить им свою позицию. Варшава - один из центров такой активности. Когда я узнал, что из-за обращений украинцев организатор испугался и отменил мой концерт, я не удивился. Я предполагал, что такое может быть. Я считаю, что при всех моих реальных или выдуманных грехах я все делаю правильно. Думаю, что я своими действиями и своими концертами буду потихоньку переубеждать людей. Я все равно буду выступать и никуда не денусь.

- Расскажите подробнее об этом обращении к Путину. Как вы его записали, какими мотивами руководствовались? (В марте 2022 года Антон Лирник на своей странице в Instagram опубликовал видеопризыв. Обращаясь к Путину, он рассказал о бедственном положении людей в Волновахе Донецкой области, оказавшейся в центре боев, и просил предоставить жителям "зеленый коридор". - Ред.)

- Какое-то время после начала войны я оставался в Москве. Не мог улететь - это были личные причины, медицинские. Я выложил первый антивоенный пост "Нет войне" - и ко мне сразу же пришел ФСБ-шник: "Еще один пост - и мы найдем причину, чтобы вас закрыть". Я думал, что же делать, как помочь людям. Мы с друзьями, нам казалось, придумали выход - записать обращение к Путину. Формально при этом я не нарушал никаких законов, не говорил слова "война". Я не дурак и понимал, что Путин не посмотрит мой Instagram, цель у меня была другая: обратить внимание россиян на то, что в этой войне страдают мирные люди. У меня 90 процентов подписчиков - россияне. Поэтому нужно было обращаться к ним.

Не знаю, обратили ли внимание на это обращение россияне, но украинцы обратили. Они восприняли это так, что я лижу задницу тирану вместо того, чтобы говорить про войну. Кто-то из украинских медийных звезд об этом написал - и меня просто завалили гигантским количеством негативных комментариев. Отвернулось большое количество друзей, писали проклятья. Я не ожидал такого. И я же не могу объяснять каждому, зачем я это делаю. Я был в шоке. У меня был ужасный нервный срыв. Благие намерения обернулись такой бедой. Я все выключил, поудалял у себя все соцсети, замолчал. Потом мы прошли все больницы, уехали в Турцию. Я решил: хватит, надо начинать новую жизнь. Я не буду ни перед кем оправдываться. Только в декабре меня пригласил на подкаст Паша Кривец - и я тогда рассказал эту историю. Вот теперь и вам, получается. Все равно это никого не переубедит, я не испытываю по этому поводу иллюзий.

- На вашей странице в Instagram до сих пор продолжают появляться негативные комментарии, оскорбления. Это деморализует?

- Это очень тяжело, я пропускаю через себя все эти комментарии, каждый диалог с интернет-троллем. Я всегда пробую говорить с людьми, перевести их негатив в конструктивное русло. Вот человек пишет мне оскорбление. Я говорю: давай разберемся конкретно, какие у тебя ко мне претензии? И отвечаю ему по всем пунктам. Я могу его не переубедить, но я хотя бы заставляю его разговаривать, а не просто - поорали и разошлись. На какие-то претензии говорю: "Да, ты прав". Я действительно работал в Москве. Я не пишу каждый день про войну. Выступаю на русском языке. Но у меня есть миссия: я собираю деньги на 400 украинских детей-сирот, которых вывезли в Турцию, и они нуждаются в постоянной помощи. И я не просто смешу людей, а доношу до них свои мысли.

- Какие именно мысли вы считаете важным донести до людей?

- Что критическое мышление - это краеугольный камень всего. Все наши беды - от того, что человеку лень размышлять, анализировать, искать первоисточники. Я в форме юмора пытаюсь об этом сказать. Думайте, размышляйте!

Антон Лирник сейчас живет в Турции, куда переехал со своей семьей. Его родители остались в Одессе, братья - в Киеве Фото: Privat

- Уехав из Москвы, вы потеряли работу, проекты? Чем вы занимались в тот момент?

- Я был сценаристом, у меня выходили сериалы. Забавно, что я до этого ходил по украинским каналам со своими сценариями, и их не брали. В начале февраля мне как раз предложил один российский продакшн стать сериальным продюсером. Еще у меня был спектакль по пьесе, которую я написал в соавторстве - "Будда Иванович, или Плацкартом до Тибета". Это сатира на современную Россию - с шутками про Путина и анализом того ужасного тупика, в который он завел страну. В спектакле мы говорим о том, что хватит надеется на царя, берите жизнь в свои руки. Это была моя миссия, мне нравилось это больше всего. Но началась война - и все закончилось.

- Если бы не война, вы бы остались в Москве?

- В январе перед войной мы купили дом под Киевом, вложили туда все свои сбережения. Я никогда не собирался жить в Москве. Были планы снять сериал и вернуться в Киев достраивать свой дом.

- Как вы адаптировались в Турции, чем занимаетесь? Что оказалось самым сложным?

- Самое сложное, что родные не с нами: мои родители остались в Одессе, родители жены - в Киеве, братья мои там. Они не могут или не хотят уезжать. Это самое грустное, остальное можно решить. Дочь, ей шесть лет, очень помогает. Мы делаем все возможное для того, чтобы она эту травму смогла пережить. Планов пока нет. Мы делаем в Турции концерты, квизы, стендапы, для нашего комьюнити. Волонтерим, собираем пожертвования для сирот. Вот поехал в тур, чтобы выйти из этой норы, посмотреть, как живут люди, уехавшие в разные страны из-за войны, как они объединяются и начинают новую жизнь. Я хочу их понять, поддержать их, сделать что-то для них.

- Ваше имя стало известно, когда вы появились в "Камеди клаб" на ТНТ в составе "Дуэта имени Чехова". Но в 2016 году ваш тандем с Александром Молочным распался. Он уехал работать в Украину. А как складывалась ваша карьера?

- Работал на СТС продюсером, пока со сменой руководства всю нашу команду не уволили. Писал сценарии, которые никто не покупал, катался со спектаклем. Иногда играл маленькие роли в скетчевых форматах. Я больше всего хотел уйти от всех этих развлекательных проектов и быть сценаристом. В последнее время перед войной я уже перестал вести свадьбы, дни рождения, все то, что раньше кормило, и был этому очень рад. Писать сценарии - мое призвание. Выступать на сцене я никогда не хотел, это получилось спонтанно. Теперь я выступаю со стендапом - и когда зрители реагируют на мои шутки, это невероятный приток энергии. Это самый короткий путь к получению награды за творчество: говоришь шутку - и через полсекунды люди смеются.

- Вы проработали на российском ТВ довольно долгое время. Чувствовали ли вы особенное отношение к себе как к украинцу?

- Есть пассивная агрессия, а есть пассивная, латентная имперскость. Встречаешь человека, вроде бы умного, образованного, и начинается: "Вы, украинцы, такие классные, такие талантливые! Мы так любим Киев, Одессу! Жаль только, что вы такие глупенькие и слушаете западных кукловодов. Лучше бы вам нас держаться". Человек с улыбкой говорит тебе это все, не осознавая, что уже 21 век, давно нет никакой великой империи, а он до сих пор этим живет. И у многих это зарыто очень глубоко. И эта фраза: "Мы же один народ, мы все родились в Советском Союзе". За ней скрывается ничтожный имперский дух - мол, куда вы без нас денетесь? Возвращайтесь обратно в радушные объятия старшего брата.

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