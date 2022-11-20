Украинский драматург удостоена европейской премии

Европейская премия для молодых драматургов, финансируемая немецким фондом SRH Holding, в этом году присуждена писательнице из Луганска Лене Лягушонковой.

Украинская писательница Лена Лягушонкова удостоена европейской премии для молодых драматургов 2022 года, финансируемой немецким фондом SRH Holding. Церемония вручения награды состоялась в воскресенье, 20 ноября, в драматическом театре Штутгарта.

Своими работами Лагушонкова демонстрирует, насколько ценным является творчество молодых авторов для современной театральной жизни, взаимодействия с настоящим и актуальности театра, заявила на церемонии министр науки, исследований и искусств федеральной земли Баден-Вюртемберг Петра Ольшовски (Petra Olschowski).

Лена Лягушонкова родилась в поселке Станица Луганская в Луганской области Украины и окончила исторический факультет Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. В настоящее время она проживает в Польше. Лягушонкова является автором восьми пьес, премьеры которых состоялись в театрах Киева, Харькова и Одессы. Она пишет о жизни в Украине на фоне изменений, произошедших с 1990-х годов, протестах на Майдане и оккупации Восточной Украины.

Премия в размере 25 000 евро вручается каждые два года и финансируется из средств SRH Holding. Фонд управляет частными школами и университетами по всей стране, предоставляя индивидуальные образовательные услуги для людей с заболеваниями или инвалидностью.

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