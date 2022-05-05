 Украинские власти показали интервью с ″бабушкой с флагом″ | Новости из Германии об Украине | DW | 05.05.2022

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Украина

Украинские власти показали интервью с "бабушкой с флагом"

Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео с пенсионеркой, которая стала символом для российской пропаганды после того, как встретила солдат ВСУ с советским флагом.

Граффити с бабушкой с красным флагом в Белгороде

Граффити с "бабушкой с красным флагом" в Белгороде

Украинские власти утверждают, что разыскали бабушку, вышедшую с советским флагом к солдатам ВСУ и ставшую одним из символов для российской пропаганды. Видео с украинской пенсионеркой опубликовал украинский Центр стратегических коммуникаций (ЦСУ) - организация, созданная в 2021 году для "коммуникационного противодействия внешним угрозам, в частности информационным атакам Российской Федерации".

Как говорится в публикации в Telegram-канале центра, женщину зовут Иванова Анна Ивановна, а интервью с ней было записано в харьковской больнице, куда она с мужем была эвакуирована после того, как их дом пострадал от минометного обстрела.

На опубликованной ЦСУ видеозаписи пенсионерка рассказывает, что перепутала украинских солдат с российскими и хотела уговорить их перестать громить село. "Я думала поздравить россиян, что пришли, сказать, чтобы больше не громили тут, а мирно решали вопросы", - рассказывает она. "Паршиво конечно, что Россия пошла с войной на нас, очень паршиво. Я не думала, что вот так будет громыхать у нас", - говорит женщина. Голос за кадром отвечает ей, что теперь она "знаменитость". "Лучше бы моей знаменитости не было, и войны не было", - отвечает пенсионерка.

В трехминутном видео, опубликованном ЦСУ, рассказ бабушки занимает около минуты, он периодически прерывается монтажными склейками. Остальное видео состоит из рассказа украинского бойца с позывным Кадет, у которого закрыто лицо. Он находится во дворе дома пенсионерки и показывает найденную здесь мину. "Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев - помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала про Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше", - цитирует ЦСУ слова украинского военного.

"Бабушка с красным флагом"

Образ пенсионерки стал активно использоваться российской пропагандой после появления видео, на котором она вышла к солдатам ВСУ, перепутав их с россиянами, с советским флагом в руках. "Очень ждали вас и молились за вас и за Путина и за весь народ", - говорит бабушка на видео. Военнослужащие после этого забрали у нее флаг и бросили его на землю, а самой бабушке предложили продукты, от которых она отказалась. "За этот флаг мои родители погибали, а вы наступаете", - сказала она военному.

После появления видео в России стали распространяться плакаты, граффити и посты в соцсетях с изображением пенсионерки, а памятники ей открылись в нескольких городах. На открытие одного из таких памятников в Мариуполе приехали глава политического блока администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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