Украинская разведка атаковала два российских катера в Крыму

Аннексированный Крым ночью был атакован ракетами и дронами. ГУР Украины заявило об уничтожении двух катеров РФ.

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в ночь на четверг, 30 мая поразило с помощью морских дронов Magura V5 два российских катера в аннексированном Крыму, сообщило ведомство. ГУР опубликовало видео, на котором, как утверждается, показана успешная спецоперация.

По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных катерах типа КС-701 "Тунец".

Как сообщает источник "Украинской правды" в ГУР, атака произошла в районе поселка Черноморское Евпаторийского района. "Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, но безрезультатно", - цитирует собеседника газета.

Крым атаковали ракетами и дронами

Минобороны России заявило, что ночью аннексированный Крым был атакован ракетами, беспилотниками и безэкипажными катерами. Средства ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехватили восемь дронов над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова, отчиталось ведомство. Кроме того, в акватории Черного моря, как утверждается, были уничтожены два безэкипажных катера.

В Керчи во время отражения атаки по объектам транспортной инфраструктуры от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный, сообщил назначенный Россией "министр" транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его словам, обошлось без жертв.

Жители Керчи сообщили, что ночью слышали в городе около 20 взрывов, пишет Telegram-канал Astra. По информации СМИ, во время атаки движение по Крымскому мосту перекрывали примерно на час.