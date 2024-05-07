РФ больше не использует Крымский мост для снабжения войск

Россия уже несколько месяцев не перевозит через Крымский мост военную технику и строит альтернативные маршруты, пишут украинские аналитики агентства Molfar.

Российские власти прекратили использовать Крымский мост для снабжения войск РФ в Украине из-за атак ВСУ и переходят на сухопутные маршруты. К таким выводам пришло украинское OSINT-агентство Molfar после изучения спутниковых снимков. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 6 мая.

Агентство проанализировало спутниковые снимки компании Maxar, сделанные в 2023 и 2024 годах. Как следует из этих данных, с мая по сентябрь 2023 года по мосту, соединяющему РФ с аннексированным Крымом, курсировали грузовые и пассажирские поезда. Единственный случай, когда был замечен поезд с военной техникой, произошел в июле 2023 года на станции Тамань, говорится в материале.

Ни одного поезда с военной техникой за последние три месяца

При этом с февраля по апрель 2024 года на железнодорожной части Крымского моста не был зафиксирован ни один грузовой поезд с военной техникой, отмечают аналитики. По их данным, лишь в одном случае - в феврале 2024 года - через мост прошел грузовой поезд с топливными цистернами.

"Спутниковые снимки могут подтвердить, что россияне не переправляют военные грузы по железнодорожной части моста. Поэтому атаковать сейчас Крымский мост не имеет смысла", - считают аналитики.

В то же время РФ строит альтернативные железнодорожные пути на оккупированных территориях Украины, чтобы соединить аннексированный Крым с территорией России, пишет Molfar.

По данным аналитиков, РФ начала отказываться от использования Крымского моста в военных целях после 17 июля 2023 года. Тогда в результате атаки надводных беспилотников ВСУ несколько пролетов моста были разрушены.