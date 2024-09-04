Украинец Ярослав Денисенко выиграл золото Паралимпиады-2024

Денисенко одержал победу в заплыве на 100 метров вольным стилем среди паралимпийцев с нарушением зрения. Сборная Украины завоевала на Паралимпиаде в Париже уже 50 медалей, в том числе 11 золотых.

На Паралимпийских играх 2024 года в Париже сборная Украины в среду, 4 сентября, завоевала еще одну золотую медаль. Украинский атлет Ярослав Денисенко выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем среди представителей класса S12, где соревнуются пловцы с нарушениями зрения.

32-летний Денисенко впервые стал паралимпийским чемпионом, вырвав победу у соотечественника Максима Вераксы на последних метрах дистанции и показал время 53,11 секунды. 40-летнему Вераксе - восьмикратному чемпиону Паралимпийских игр и обладателей нынешнего мирового и паралимпийского рекордов в данной дисциплине - пришлось удовлетвориться серебром.

Третье место досталось Роману Салею из Азербайджана, который отстал от серебряного призера Вераксы лишь на одну сотую секунды (Веракса - 53,64, в Салей - 53,65 секунды). Еще один украинский участник финального заплыва Илья Яременко занял седьмое место.

В копилке сборной Украины уже 50 медалей

На Паралимпиаде в Париже сборная Украины завоевала уже 50 медалей - 11 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую. Подавляющее большинство медалей завоевали пловцы.

Накануне украинцы Юрий Шенгур и Андрей Трусов заняли первое и второе места в заплыве на 100 метров на спине.