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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
ПолитикаУкраина

Украина ввела санкции против российских партий и ЦИК РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В черный список, среди прочих, внесены родственники Сулеймана Керимова, Владимира Потанина, а также военнослужащий из Тувы, обвиняемый в пытках и убийстве украинского военного.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских и иностранных физических и юридических лиц, в том числе российских политических партий и ЦИК РФ. В субботу, 22 апреля, он подписал указы, вводящие в действие соответствующие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на официальном сайте украинского президента.

Санкции против политических партий, компаний и граждан

Ограничительные меры сроком на 10 лет введены в отношении 30 россиян и одного украинца - Владимира Бобрышева, подозреваемого ВСУ в коллаборационизме. Среди прочего, в черный список попали члены семьи российского сенатора Сулеймана Керимова, в частности его дочь Гульнара, и российского бизнесмена Владимира Потанина, военнослужащий из Тувы Очур-Суге Монгуш, обвиняемый в пытках и жестоком убийстве украинского военного в санатории "Приволье" летом 2022 года. Кроме того, санкции введены в отношении граждан Ирана, Мали и Швейцарии.

Одновременно в санкционный список на 10 лет внесены российские партии КПРФ, ЛДПР, "Социалистическая партия", "Единая Россия", "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также более 320 российских компаний.

В середине апреля Украина внесла в черный список более 400 россиян и белорусов и 241 компанию, ответственных за вторжение в эту страну.

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