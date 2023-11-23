Украина ввела санкции против Кудрина и Чубайса

Зеленский расширил санкции против российских юридических и физических лиц, введя их, в том числе против Чубайса и Кудрина.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении экономических санкций против 147 физических и 303 юридических лиц из России и других стран, сообщается на сайте президента в четверг, 23 ноября.

Санкции сроком на 10 лет, в том числе были введены против экс-главы "Роснано" и бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, экс-главы Счетной палаты Алексея Кудрина, сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артема и Игоря. Под санкции также попали главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов и другие российские чиновники, топ-менеджеры и военные.

Санкции были введены против строительных и энергетических компаний, зарегистрированных не только в России, но и на Кипре, в Китае, ОАЭ, Беларуси и других странах. Под ограничения попали "МегаФон", "Мосэнерго", "Москомсвязь", "Фаберлик", концерны "Бабаевский" и "Рот-Фронт", фабрика "Красный Октябрь". Из госучреждений в список попал Донской спасательный центр МЧС России. Украинские санкции предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций.

Смотрите также: