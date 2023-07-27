Чубайс вышел из руководства почти всех компаний в РФ

Экс-премьер РФ числится в совете директоров лишь одной российской компании - "Холдинг ЭРСО", пишет газета The Moscow Times. Свое ИП закрыла и жена Чубайса Авдотья Смирнова.

Бывший вице-премьер РФ, один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов Анатолий Чубайс после отъезда из страны вышел из руководства почти всех российских компаний. Об этом сообщила вечером в среду, 26 июля, газета The Moscow Times со ссылкой на базу данных СПАРК.

В настоящее время Чубайс числится в составе совета директоров всего одной компании - "Холдинг ЭРСО", указывает издание. Это предприятие входит в структуру АФК "Система", которую экс-премьер покинул в апреле 2022 года. Чубайс также больше не числится совладельцем "Фонда первого Президента России Б. Н. Ельцина", одним из учредителей которого он является. До начала войны Чубайс входил в состав топ-менеджмента и совета директоров нескольких российских компаний.

Одновременно The Moscow Times напоминает, что свое индивидуальное предприятие (ИП), зарегистрированное в 2009 году, закрыла жена Чубайса, режиссер Авдотья Смирнова.

Чубайс уехал из РФ после начала полномасштабной войны против Украины

После начала военного нападения России на УкраинуАнатолий Чубайс ушел в отставку с поста спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и покинул страну. Летом прошлого года стало известно, что он госпитализирован в Италии с диагнозом синдром Гийена-Барре. В начале августа его выписали из больницы. Свой отъезд Чубайс публично никак не комментировал. Помимо Италии, его замечали в нескольких других странах, в частности Турции, Германии и Израиле.

В середине июля Анатолий Чубайс опубликовал статью о проблеме неплатежей в российской экономике 1990-х годов в журнале "Вопросы экономики", подписав ее как "независимый исследователь из Глазго".

До декабря 2020 года Анатолий Чубайс возглавлял госкорпорацию "Роснано".

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