На 469-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 7 июня (время московское).

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Украинские войска еще не начали контрнаступление, цель которого - вернуть оккупированные Россией территории, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству Reuters. "Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", - сказал Данилов, опровергая заявления российских официальных лиц, что контрнаступление уже началось. По мнению секретаря СНБО, российские чиновники восприняли успехи ВСУ на некоторых участках фронта за начало более масштабной операции.

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Президенты России и Турции в ходе телефонного разговора "обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины", сообщила пресс-служба Кремля . Владимир Путин заявил, что Киев "с подачи своих западных кураторов" делает ставку на эскалацию боевых действий и организует диверсии. "Наглядный пример тому - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении Кремля, как и в заявлении президента Украины о переговорах с турецким лидером, не упоминается предложение Реджепа Тайипа Эрдогана создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС.

Украина обратилась в МУС в связи с разрушением Каховской ГЭС

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Здание МУС в Гааге (фото из архива) Фото: Peter Dejong/AP/picture alliance

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил в эфире телемарафона советник генпрокурора Максим Попов. По его словам, украинская сторона предоставила МУС первичную информацию о подрыве ГЭС, в котором она обвиняет российские войска. Россия утверждает, что ГЭС попала под украинский обстрел.

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Российские войска, которые находятся на левом берегу Днепра в аннексированной части Херсонской области, отошли на 5-15 километров от реки после прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщила спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк. "Отслеживая ситуацию с поведением врага на левом берегу, можем констатировать, что они оттягивают свои подразделения", - сказала она в эфире национального телемарафона, отметив, что отвод сил начался за несколько дней до прорыва. В то же время, по словам Гуменюк, войска РФ не переставали обстреливать правый берег даже во время эвакуации населения и работы полицейских и спасателей с местными жителями.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам Украины и России создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС. В ее состав, по словам Эрдогана, следует включить экспертов от обеих воюющих сторон, а также от мирового сообщества, "в том числе ООН и Турции". Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонные переговоры с Эрдоганом и рассказал ему "о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС", а также передал список того, что необходимо Киеву для ликвидации бедствия. В Кремле переговоры Путина и Эрдогана пока не комментировали.

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Строительство новой ГЭС на Каховском водохранилище может стоить около 1 млрд долларов США, сообщило министерство экономики Украины . "Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины", - пояснила министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, при этом кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва Каховской ГЭС будет только нарастать.

Совет кантонов Швейцарии одобрил реэкспорт оружия в Украину

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Верхняя палата парламента Швейцарии - Совет кантонов - одобрила поправку, которая позволит другим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства. Это решение поддержали 22 депутата, 17 были против, еще четыре воздержались "Странам, которые покупают швейцарскую военную технику, должно быть на определенных условиях разрешено реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", - говорится в сообщении пресс-службы парламента. Реэкспорт будет возможен только в страны, которые не нарушают права человека и не используют оружие против гражданского населения. В то же время государства-покупатели швейцарского оружия, которые "разделяют швейцарские ценности", должны подписать декларацию о запрете реэкспорта, но срок действия этого запрета может быть ограничен пятью годами. 2 июня нижняя палата парламента Швейцарии - Национальное собрание - проголосовала против такой же поправки.

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Целый ряд населенных пунктов Белгородской области днем попали под обстрел, сообщил в Telegram губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. В частности, по его словам, ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Графовка Шебекинского городского округа. "Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор", - написал глава региона, добавив, что никто не пострадал. Под минометным обстрелом оказалось село Грузское Борисовского района, где также нет пострадавших. "Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов", - сообщил Гладков. Кроме того, по словам губернатора, из РСЗО "Град" был обстрелян город Шебекино. "По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города", - указал он.

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по электроподстанции в селе Попово-Лежачи Глушковского района. На объект, по словам губернатора, было сброшено два взрывных устройства. В результате повреждений, нанесенных подстанции, была прервана подача электричества в Попово-Лежачах и соседнем селении Теткино, написал Старовойт в Telegram . Он добавил, что в ходе ремонтных работ один из рабочих получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

Минобороны Украины сообщило о наступлении ВСУ под Бахмутом

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На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление, сообщила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, за минувшие сутки украинские военные продвинулись "на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров". В то же время российские силы на этом направлении перешли к обороне и пытаются удержать занятые позиции, пишет Маляр. Она отметила, что "по состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, она задействует десантно-штурмовые отряды", а наемники ЧВК "Вагнер" "остаются кое-где в тыловых подразделениях".

Хроника событий 7 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 июня 14.00 - 23.59 >>>

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