Украина намерена полностью прекратить авиасообщение с Беларусью

Украина намерена полностью прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал в понедельник, 24 мая, агентству "Интерфакс-Украина". Он назвал операцию по захвату самолета авиакомпании Ryanairи задержание белорусского оппозиционного блогера в Минске 23 мая открытым вызовом "всему демократическому миру" и наглым пренебрежением "международными нормами и правилами".

Решение о полном прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью может быть принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 25 мая.

"Белавиа" в тройке лидеров по числу полетов

Полеты между Украиной и Беларусью осуществляют две авиакомпании - украинская "Мотор Сич" и белорусская "Белавиа". Причем, по данным украинского авиарегулятора ("Украэрорух"), "Белавиа" в 2020 году была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полетов) и "Международных авиалиний Украины" (14 406 полетов). "Белавиа" летает из Минска в Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон. "Мотор Сич" дважды в неделю выполняет рейсы по маршруту Минск-Запорожье.

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