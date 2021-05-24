Великобритания приостановила полеты "Белавиа"

Великобритания стала первой из стран Европы, приостановившей разрешение на выполнение полетов белорусским национальным авиаперевозчиком "Белавиа". Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил в своем Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Кроме того, отметил он, правительство предписало британским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. Эти действия, указал Шэппс, стали ответом Лондона на захват самолета авиакомпании Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича. Закрыть воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты "Белавиа" требуют ряд европейских стран.

МИД Великобритании вводит санкции

МИД Великобритании ввел персональные санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб, которого цитирует британская газета The Guardian.

Кроме того, в Соединенном королевстве не исключили введения санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа". Как указывает британское издание Independent, с предложением добиться приостановки строительства "Северного потока - 2" и остановить эксплуатацию "Ямал - Европа" выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат. Он заявил, что "Ямал - Европа", в частности, проходит через территорию Беларуси, а деньги "поступают на поддержку тиранического режима".

Доминик Рааб, к которому обращался Тугендхат, отметил, что Великобритания координирует свои действия с партнерами, и пообещал рассмотреть этот вопрос после консультаций с ними.

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