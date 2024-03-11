Украина: Над Одесской областью сбито 10 российских дронов

Силы обороны Юга сообщили о нескольких волнах атак российских ударных беспилотников, есть попадания. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении шести дронов над Россией.

Россия в ночь на понедельник, 11 марта, вновь нанесла массированные удары беспилотниками по Одесской области. По сообщению Сил обороны Юга Украины, в целом было предпринято несколько волн массированных атак, украинским ПВО удалось сбить 10 барражирующих БПЛА Shahed-131/136, но есть и попадания.

В Одесском районе был поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, но возникший пожар был ликвидирован. Ударной волной было выбито остекление частных домов, обломки повредили хозяйственные постройки, но пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Боевая работа продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали массированные волны "Шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов усложняли работу ПВО", - отмечается в сообщении.

Удары по России

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 11 марта российские ПВО пресекли несколько попыток Украины нанести удары с беспилотников по объектам в РФ. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА над Брянской областью и еще два - над Орловской.

Власти Брянской области проинформировали о частичном повреждении двух жилых домой, пострадавших нет. В Орловской области о повреждениях и пострадавших не сообщается.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 11 марта под обстрел со стороны Украины попало село Гончаровка Суджанского района. "Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию. Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено. Осколками посечен личный автомобиль", - написал Старовойт. Позже стало известно, что один из пострадавших умер в больнице.

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