Украина начала экспортировать зерно через Хорватию

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о начале экспорта зерна через порты Хорватии. Эта договоренность была достигнута на встрече с премьер-министром Андреем Пленковичем.

После окончания действия "зерновой сделки" Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты, сообщило министерство экономики в Киеве в четверг, 7 сентября. По данным ведомства, открытие новых торговых маршрутов для экспорта украинского зерна обсуждалось в рамках саммита Инициативы трех морей в Бухаресте на двусторонней встрече министра экономики Украины Юлии Свириденко и премьер-министра Хорватия Андрея Пленковича.

Киев хочет расширять возможности транспортного коридора

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы развивать его, расширяя возможности транспортного коридора", - указала Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера Украины. Она выразила уверенность, "что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле" между Украиной и Хорватией и после войны.

Кроме того, на встрече шла речь об ускорении локализации производства необходимой для разминирования техники. "От скорости этого процесса зависят как послевоенное восстановление, так и дальнейшее развитие национальной экономики. Поэтому мы благодарны всем партнерам, которые помогают Украине в решении этого вопроса", - отметила Свириденко. В свою очередь хорватский премьер предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений. "Речь идет об обмене опытом и экспертизой Хорватии по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, проводящих расследование совершенных во время войны преступлений", - указывается в заявлении.

Между тем, по данным газеты The Wall Street Journal , раньше украинское зерно не экспортировали речным путем, поскольку транспортировка по Черному морю была значительно дешевле. Издание приводит цены на ноябрь 2022 года: экспорт через Черное море из центральной Украины обходился в 29 долларов за тонну, через дунайские порты - 124 доллара, по суше и из польского порта Гданьск - 140 долларов за тонну.

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