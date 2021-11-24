Украина проводит масштабную спецоперацию на границе с Беларусью

Украина начала масштабную специальную операцию "Полесье" на границе с Республикой Беларусь. Как сообщила в среду, 24 ноября, пресс-служба МВД Украины, в ней участвуют подразделения Госпогранслужбы, Национальной гвардии, полиции и вооруженных сил. Целью проводимой операции является "недопущение миграционного кризиса и противодействие противоправной деятельности".

По словам первого заместителя председателя Госпогранслужбы Владимира Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину, и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на направлениях, где возможны попытки прорыва со стороны групп мигрантов. В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения., отмечается в заявлении пресс-службы МВД Украины.

Направление потенциального вторжения

Ранее, 22 ноября, украинские военнослужащие завершили учения на полигоне в граничащей с Беларусью Житомирской области. Как отметили в Минобороны страны, в ходе маневров, среди прочего, были отработаны действия истребительной и военно-транспортной авиации воздушных сил и армейской авиации сухопутных войск. В Киеве, указывает агентство Reuters, опасаются, что Россия может использовать Беларусь в качестве одного из плацдармов будущего вторжения в Украину.

Сообщения о концентрации российских войск близ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании России военной силы вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

21 ноября в эксклюзивном интервью изданию Military Times начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих, и готовится к нападению, которое может состояться в конце января - начале февраля 2022 года.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, наоборот, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

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