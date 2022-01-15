Украина допускает причастность спецслужб РФ к кибератакам на госсайты

Служба безопасности Украины (СБУ) получила предварительные данные, позволяющие предположить, что за массированной кибератакой на правительственные сайты в ночь с 13 на 14 января могут стоять хакерские группировки, связанные с российскими спецслужбами. Об этом в пятницу, 14 января, написал в Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко.

В СБУ уточнили, что следственные мероприятия проводятся совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, а также с сотрудниками Киберполиции.

Могла иметь место "атака через цепочку поставок"

Представители Службы безопасности Украины напомнили, что всего было атаковано более 70 государственных сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент при этом, однако, изменен не был, а утечки персональных данных не произошло.

На данном этапе работа большинства сайтов возобновлена. Вместе с тем по инициативе СБУ был отключен ряд государственных онлайн-ресурсов, в том числе, портал госуслуг. Это сделано для локализации технической проблемы и недопущения углубления атаки. Мобильное приложение работает в штатном режиме.

По данным специалистов, с наибольшей вероятностью имела место так называемая supply chain attack ("атака через цепочку поставок"). Киберпреступники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ к правам администрирования ресурсов, которые пострадали в результате нападения.

Массированное кибернападение на госсайты в Украине

В ближайшие два дня специалисты продолжат расследование. "Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - резюмировали в СБУ.

В ночь на 14 января киберпреступники атаковали целый ряд онлайн-госресурсов в Украине, в том числе сайты МИД и Министерства образования и науки. На ряде порталов были размещены обращения с угрозами на украинском, русском и польском языках.

НАТО и Киев подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества

На этом фоне стало известно, что ЕС созовет встречу Комитета по вопросам политики и безопасности, а также представителей киберподразделений Евросоюза, чтобы решить, как помочь Украине отреагировать на кибератаку, и какое техническое содействие Брюссель может предоставить Киеву для повышения его способности сопротивляться таким нападениям.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во французском Бресте, где проходила неформальная встреча глав МИД и министров обороны ЕС. "Я не могу никого обвинять, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить", кто стоит за атакой, отметил глава европейской дипломатии.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

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