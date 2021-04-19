УЕФА утвердил новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к новому дизайну формы сборной Украины на чемпионате Европы (Евро-2020). Как сообщила пресс-служба УЕФА интернет-изданию "Спорт-Экспресс" в понедельник, 7 июня, футболка украинской сборной, а также других национальных команд, была утверждена "в соответствии с действующими правилами в отношении экипировки".

Накануне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал в Facebook фотографии новой формы национальной команды, на которой изображены очертания страны. Они включают полуостров Крым, который Россия аннексировала в 2014 году и считает теперь частью своей территории, а также Донецкую и Луганскую области, оккупированные пророссийскими сепаратистами после аннексии Крыма. "Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину", отметил Павелко.

Критика новой украинской формы из России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал решение УЕФА "политикой двойных стандартов", заявив, что "Украина выражает политическую позицию, которая несовместима" с позицией России. Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков утверждал, что УЕФА запретит новый дизайн украинской формы, так как "есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать".

Финальная стадия Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Впервые в 60-летней истории чемпионата финальный турнир пройдет по всему континенту, матчи примут 11 городов, в том числе Санкт-Петербург. На групповом этапе Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, а Россия - с Данией, Финляндией и Бельгией.

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