УЕФА начала расследование из-за скандирования "Путин" турецкими фанатами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале дисциплинарного расследования в отношении турецких болельщиков после того, как в интернете появилось видео с матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо", прошедшего в среду, 27 июля в Стамбуле. В ролике, снятом с фанатского сектора трибун, слышно, как фанаты "Фенербахче" несколько раз проскандировали имя и фамилию Владимира Путина.

На сайте УЕФА появилась карточка, в которой сообщается об открытии "дисциплинарного расследования предполагаемого неподобающего поведения болельщиков "Фенербахче", которое проведет "инспектор по этике и дисциплине".

Турецкие болельщики стали выкрикивать имя Путина после того, как украинская команда открыла счет в матче. Встреча команд при этом закончилась победой "Динамо" со счетом 2:1, второй мяч украинцы забили в дополнительное время. Несмотря на победу киевлян, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отказался участвовать в послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч Лиги чемпионов УЕФА украинцы проведут против австрийского "Штурма".

Болельщики не успокоились после матча

На следующий день после проигрыша "Фенербахче" турецкие пользователи Instagram стали оставлять на странице московского футбольного клуба "Динамо" комментарии в поддержку Путина и эмодзи с российскими флагами. Издание Baza предполагает, что турецкие фанаты таким образом хотели подшутить над украинской командой, но перепутали аккаунты клубов.

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Агрессором Россию назвал и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach). При этом он подчеркнул, что в организации внимательно следят за действиями российских спортсменов и понимают, что в некоторых случаях у них нет возможности высказаться против агрессии России.

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